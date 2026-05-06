'주가 조작·터널링·불법 리딩'…국세청, 2조 원대 탈루 세무조사

▲ 국세청

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▲ 주가조작 주요 조사 내용

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▲ 주요 조사 내용

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▲ 주요 조사 내용

국세청이 '코리아 프리미엄' 안착을 위해 주식시장 3대 반칙행위를 세무조사합니다.국세청은 주가조작·터널링·불법 리딩방 등 행위로 시장을 교란한 31개 업체(코스피 상장 8개·코스닥 상장 15개)를 세무조사한다고 오늘(6일) 밝혔습니다.총 탈세 혐의액수는 2조 원이 넘습니다.주가조작과 회계사기로 이익을 챙긴 11개 업체를 6천억 원 규모 탈루 혐의로 조사합니다.'신사업 진출', '상장 임박' 등 허위 홍보로 일반투자자를 유인한 뒤, 페이퍼컴퍼니나 차명계좌를 통해 매집한 주식을 매도하는 방법으로 양도차익을 은닉해 세금을 탈루한 것으로 국세청은 보고 있습니다.국세청에 따르면 주가조작 세력은 제조업체인 A 사를 인수한 뒤, 수소·태양광·풍력 등 신사업을 가장해 실물 거래 없이 200억 원 규모의 거짓 세금계산서로 매출을 뻥튀기했습니다.사업 여부가 불분명한 현지법인에 투자금 300억 원 이상을 송금하면서 개미 투자자를 유인했습니다.주가가 오르자 투기세력은 전환사채를 통해 막대한 시세차익을 누렸고, 이는 물량 폭탄이 돼 소액투자자들이 피해를 떠안았습니다.그뿐만 아니라 한강뷰 펜트하우스 분양권을 중도에 대표이사에게 무상 이전하고, 계약금과 중도금을 비용처리하는 등 10억 원 이상의 상장사 자금을 유용한 것으로 나타났습니다.국세청은 호재성 정보 목적 가공세금계산서 수수 행위, 현지법인을 통한 상장사 자금 변칙 유출 등 700억 원 규모의 탈루 혐의를 조사할 방침입니다.코스피에 상장했던 B 업체는 600억 원 이상의 탈루 혐의를 받습니다.실적이 양호한데도 회계감사에서 자료를 고의 미제출해 상장폐지됐습니다.상장폐지 직전에 회사 제조 기술을 사주일가 지배법인으로 이전하며 대가 200억 원 이상을 받지 않은 꼼수도 부린 것으로 나타났습니다.사주가 지배하는 다른 해외법인을 수출거래에 형식적으로 끼워 넣어 유통마진 30억 원 이상을 가로챈 것으로 파악됐습니다.B 업체는 영업 손실이 계속되는데도 해외에 체류하는 임원에게 급여 10억 원 이상을 지급해 자금을 유출했습니다.결국 소액주주는 주가 하락과 거래 정지로 피해를 떠안았습니다.기업 거래구조 사이에 자금유출 통로를 만들어 사주일가에 돈을 빼돌리는 '터널링' 행위를 한 15개 업체도 조사합니다.탈루액수는 1조 5천억 원으로 국세청은 봅니다.코스피에 상장한 제조업체인 C 업체는 투자경력이 없는 사주 지인이 운용하는 펀드에 500억 원 이상을 투자했습니다.펀드를 통해 사주가 지배하는 부실기업의 전환사채 100억 원 이상을 인수하는 방식으로 법인자금을 부당 유출했다가 조사 대상이 됐습니다.이 회사는 사주 개인의 법률비용 80억 원 이상을 대신 지급하거나, 경영에 참여하지 않는 사주 친인척에게 매년 20억 원 이상의 고액 급여를 지급하기도 했습니다.국세청은 5천억 원 이상의 탈루 혐의를 조사해 세금을 추징할 방침입니다.도소매업인 D 업체는 사주 배우자가 차린 회사에 인테리어 일감을 전부 몰아준 후, 배우자가 지인을 내세워 세운 차명법인과 가공거래로 자금을 빼돌린 것으로 나타났습니다.탈루 혐의 액수는 300억 원 이상으로 파악됐습니다.지난해 4월부터 올해 4월까지 1년간 코스피는 188%, 코스닥은 85% 상승할 동안 조사업체 주가는 65% 상승에 그친 것으로 조사됐습니다.양호한 경영실적을 나타내도, 터널링으로 주가가 낮은 상태로 유지되며 피해가 소액주주 몫이 된다는 것이 국세청의 판단입니다.국세청은 투자경험이 부족한 사회초년생이나 노년층을 대상으로 투자금을 챙기는 '불법 리딩방' 5개도 정조준합니다.총 1천억 원 규모의 탈루 혐의를 받습니다.이들은 유튜브 등으로 유명세를 얻고는 이들 금융취약계층에게 접근해 '추천주 300% 급등', '3일 내 100% 수익보장' 같은 문구로 유혹했습니다.뒤로는 미리 해당 주식 물량을 매집하고, 주가가 상승하면 회원들을 속칭 '물량받이'로 이용해 팔아치워 부당한 시세차익을 챙겼습니다.10만 명이 넘는 유튜브 구독자를 보유한 E 업체는 허위·과장 광고로 회원가입을 유도했습니다.미리 대량 매수한 종목을 유료회원들에게 홍보하고, 전량 매도하는 수법으로 회원에게 40억 원 이상의 손해를 입혔습니다.가족이 운영하는 업체를 거래단계에 끼워 넣거나 가짜 비용을 계상하는 방식으로 회사 자금을 유출한 뒤 아파트 취득자금으로 사용한 것으로 파악됐습니다.국세청은 조사 대상 업체의 시장 교란 행위뿐 아니라 거래 과정에서 얽힌 모든 관련인과 거래행위 전반을 검증해 철저히 과세할 방침입니다.조사 과정에서 증거인멸, 재산은닉 등 조세범처벌법상 범칙행위가 확인되면 수사기관에 고발해 형사처벌로 이어지도록 할 예정입니다.이번 조사는 지난해 7월 조사 이후 2차 조사입니다.당시 국세청은 허위공시·전문 기업사냥꾼·사익편취 지배주주를 정조준해 6천155억 원의 탈루를 적발했습니다.국세청 안덕수 조사국장은 "주식시장에서 불공정 거래를 통해 단 한 푼의 이익도 챙길 수 없고 오히려 더 큰 세금 부담으로 돌아온다는 인식이 확고히 자리잡도록 노력하겠다"고 강조했습니다.이어 "'기업이 번 돈이 주주에게 돌아오지 않을 것'이라는 주식시장 불신의 뿌리를 제거하고 '규칙을 지키면 이익을 얻을 것'이라는 신뢰가 쌓일 기반을 마련하겠다"며 "투명성과 신뢰를 바탕으로 주식시장이 '모두의 성장'이 실현되는 장으로 거듭나 '코리아 프리미엄 시대'를 열 수 있도록 앞장서겠다"고 덧붙였습니다.(사진=국세청 제공, 연합뉴스)