이 대통령, '산불 카르텔' 산림청 질타…"적당히 넘어가면 안 돼"

▲ 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 이른바 '산불 카르텔' 문제와 관련해 "왜 언론이나 야당 의원들이 자료를 요구한 뒤에야 이런 문제를 발견하는가"라며, 산림청 등 담당 부처를 질타했습니다.이 대통령은 오늘(6일) 청와대에서 주재한 제20회 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이와 같이 말하며, "적당히 넘어가면 안 된다", "절대 방치해서는 안 된다"고 강조했습니다.앞서 SBS는 지난 4일부터 산불 피해 복구가 제대로 이뤄지지 않는 배경에 '페이퍼컴퍼니' 등 부실 업체의 이발 참여 및 이를 방치한 '산불 카르텔'이 있다고 연속 보도 했습니다.특히, 산림청이 국가자격증 불법 대여와 부실 법인 난립과 같은 불법적 상황이 만연한 상황을 인지하고 있었음에도 사실상 손 놓고 있다는 점을 현장 취재와 데이터 분석을 바탕으로 지적했습니다.이 대통령은 "(산림청이) 행정제재를 한다는데 회사를 새로 만들어 '벌떼 입찰'을 하니 소용이 없다. 형사제재를 해도 바지사장이 조사를 받을 뿐이어서 효과가 없다"고 지적했습니다.그러면서, "입찰 보증금을 확 올리고, 낙찰된 회사를 다 뒤져서 페이퍼컴퍼니인지 확인해서 부정부패 기업이면 보증금 몰수한다고 하면 누가 가짜회사를 만들어 입찰하겠나"라고 덧붙였습니다.이 대통령은 또, "부처별로 비정상의 정상화 과제를 발굴하라고 했는데 잘하고 있나. 6월 중순까지 찾아보기로 했는데 색다른 시각으로 발굴해보라"고 지시했습니다.또 "언론이나 야당이 문제를 지적하면 고맙게 생각해야 한다. 민원 형태로 제기되는 의견들도 '보물창고' 같은 것들로 봐야 한다"고 덧붙였습니다.앞서 이 대통령은 오늘 새벽 자신의 SNS에도 관련 기사를 언급하며, "내각에 이같은 구조적 부정비리를 장기간 방치한 상황에 대한 파악과 근본대책 수립, 문책방안 검토를 지시했다"고 밝힌 바 있습니다.▶ 관련기사(사진=연합뉴스)