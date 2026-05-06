[날씨] 전국에 맑은 하늘…자외선 지수 '매우 높음'

휴일을 마무리하고 일상으로 돌아온 오늘(6일) 일교차가 큽니다.



오늘 아침 봉화의 기온 2도 안팎에서 출발하면서 추웠습니다.



낮이 되면 기온이 24도까지 쑥 오르면서 아침과의 일교차 20도 이상 크게 벌어지겠습니다.



내륙을 중심으로 일교차가 커서 건강 잃기 쉬운 요즘입니다.



시간대에 맞는 적절한 옷차림 잘해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 살펴보겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 24도, 대구는 26도까지 오르겠습니다.



오늘 하늘 맑게 드러나면서 전국 곳곳에서 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



외출하실 때는 모자나 선글라스 등으로 자외선 차단에 신경 써주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑겠습니다.



중부 서해안과 강원 동해안, 산지로는 순간적으로 초속 15m 내외의 강풍이 불어들 때 있겠습니다.



청정한 남풍이 불어 들면서 대기의 질 무난하겠고요.



동해상에는 물결이 높게 일겠습니다.



바닷길 이용하시는 분들 참고해 주셔야겠습니다.



목요일인 내일은 오후부터 밤사이 중부를 중심으로 비가 내릴 텐데요.



양은 5mm 안팎으로 많지 않겠습니다.



(안수진 기상캐스터)