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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

심우섭 기자
작성 2026.05.06 12:02 조회수
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1. 코스피가 사상 처음 7,000선을 돌파했습니다. 코스피가 7,000선 고지를 밟은 것은 지난 2월 25일 처음 6,000선을 뚫은 지 2개월여 만입니다.

2. 트럼프 미 대통령이 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박들의 통항을 지원하는 프로젝트 프리덤을 일시 중단한다고 밝혔습니다. 시행 하루 만에 입장을 급선회한 건데 트럼프는 "이란과 완전하고 최종적인 합의를 위한 큰 진전이 이뤄졌다는 점을 고려했다"고 설명했습니다.

3. 지난주 도이치모터스 주가조작 등에 대한 항소심에서 김건희 여사에 징역 4년을 선고했던 신종오 부장판사가 숨진 채 발견됐습니다. 신 판사는 오늘(6일) 새벽 1시쯤 서울고법에서 발견됐는데 경찰은 정확한 사망 경위를 조사 중입니다.

4. 이재명 대통령이 국회 표결을 하루 앞둔 헌법개정안에 대한 신속한 처리를 당부했습니다. 이 대통령은 "대한민국이 여러 측면에서 큰 변화를 겪었는데 헌법은 40여 년 동안 제자리걸음"이라며 "부분 개헌을 합의되는 만큼 순차적으로 해나가는 것이 현실적 방법"이라고 말했습니다.
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