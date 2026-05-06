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이 대통령, 산불 카르텔·계곡 불법시설 겨냥 "절대 방치해선 안 돼"

유영규 기자
작성 2026.05.06 11:37 조회수
이 대통령, 산불 카르텔·계곡 불법시설 겨냥 "절대 방치해선 안 돼"
▲ 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 윤호중 행안부 장관에게 질문하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(6일) 이른바 '산불 카르텔' 문제와 계곡 불법시설 문제를 거론하며 "절대 방치해서는 안된다"면서 담당 부처가 더 적극적인 시정 작업에 나서야 한다고 강조했습니다.

이 대통령은 산불 피해 복구가 제대로 이뤄지지 않는 배경에 페이퍼컴퍼니 등 부실 업체의 입찰 참여 및 이를 방치한 이른바 '산불 카르텔'이 있다는 내용의 언론 보도를 거론하며 "왜 언론이나 야당 의원들이 자료를 요구한 뒤에야 이런 문제를 발견하느냐"며 산림청 등 담당 부처를 질타했습니다.

그러면서 "행정제재를 한다는데 회사를 새로 만들어 '벌떼 입찰'을 하니 소용이 없다. 형사제재를 해도 바지사장이 조사를 받을 뿐이어서 효과가 없다"며 "입찰 보증금을 확 올리고 페이퍼컴퍼니 등 부정부패가 발견되면 보증금을 몰수한다고 해야 한다. 실질적 대책을 좀 만들라"고 촉구했습니다.

그러면서 "부처별로 비정상의 정상화 과제를 발굴하라고 했는데 잘하고 있나. 6월 중순까지 찾아보기로 했는데 색다른 시각으로 발굴해보라"고 지시했습니다.

또 "언론이나 야당이 문제를 지적하면 고맙게 생각해야 한다. 민원 형태로 제기되는 의견들도 '보물창고' 같은 것들로 봐야 한다"고 덧붙였습니다.

이 대통령은 윤호중 행정안전부 장관에게 하천·계곡 내 불법시설 정비와 관련한 재조사 현황도 질의했습니다.

앞서 이 대통령은 지난 2월 국무회의에서 윤 장관이 "전국 실태조사를 통해 835건의 불법 점용행위가 조사됐다"고 보고하자, "전국 835건이 믿어지느냐. 제가 경기도에서 조사했을 때 훨씬 더 많았던 것 같다"고 반문하며 전면 재조사 후 고의적인 은폐 의혹 등에 대해서는 감찰과 처벌을 검토하라고 지시한 바 있습니다.

윤 장관이 오늘 현재까지 적발된 불법 시설이 3만3천건이 넘었다고 하자, 이 대통령은 "저에게 보고하는 것은 의미가 없다. 지금부터는 (신고 안한 사례에 대해) 감찰해야 한다. 필요하면 다 직무 유기로 수사하도록 하라"고 주문했습니다.

이 대통령은 "이는 국정의 신뢰에 대한 문제이자, 권위에 대한 문제다. 이런 문제를 적당히 넘어가면 고마워하는 것이 아니고, 뒤에서 욕을 한다"면서 비속어의 초성을 언급하며 지적하기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
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