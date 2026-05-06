[자막뉴스] 트럼프는 가톨릭과 전쟁 중? "교황이 봐줬다" "진실에 토대두라"…이란 핵 놓고 터진 '역대급 설전'

미국 외교수장의 바티칸 방문을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령과 레오 14세 교황의 충돌이 되풀이됐습니다.



바티칸 뉴스에 따르면, 레오 14세 교황은 현지시간으로 5일 이탈리아 로마 근교의 별장 카스텔 간돌포를 떠나 바티칸으로 향하면서 취재진에 "교회의 사명은 복음을 전하고 평화를 전파하는 것"이라며 "만약 누군가 제가 복음을 전하는 것을 비판하고 싶다면 진실에 토대를 두고 그렇게 하라"고 말했습니다.



레오 14세 교황의 이 발언은 전날 트럼프 대통령이 "교황이 이란의 핵무기 보유를 용인하고 있다"고 한 주장을 겨냥한 것으로 풀이됩니다.



트럼프 대통령은 보수 성향의 라디오 토크쇼 '휴 휴잇쇼'에 출연해 "교황은 이란이 핵 무기를 가져도 좋다는 사실에 대해 이야기하고 싶어하지만 나는 그것이 좋다고 생각하지 않는다"고 주장했습니다.



그러면서 "교황이 가톨릭 신자를 비롯한 많은 이들을 위험에 빠지게 하고 있다"고도 했습니다.



마코 루비오 미 국무장관은 현지시간 7일 오전 바티칸 사도궁에서 레오 14세를 만나 미국과 교황청 사이의 긴장 완화를 시도할 예정입니다.



이 만남을 두고 브라이언 버치 주교황청 미국대사는 기자들에게 루비오 장관과 교황의 "솔직한 대화"가 될 것이라고 말했습니다.



버치 대사는 미국과 바티칸 사이에 깊은 균열이 있다는 시각에 대해 일축하면서, "국가들 사이에는 이견이 있을 수 있고, 이를 풀어가는 방법 중 하나는 형제애와 진정한 대화"라고 덧붙였습니다.



앞서 트럼프 대통령은 지난달에도 레오 14세 교황과 관련해 "이란이 핵무기를 가져도 OK라고 생각하는 교황을 원하지 않는다"고 언급한 바 있습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 홍진영/ 디자인: 이정주/ 제작: 디지털뉴스부)