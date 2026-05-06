송하예, 어린이날 맞아 소아암 환아 위해 헌혈증·치료비 기부

가수 송하예가 어린이날을 맞아 소아암 환아들을 위한 헌혈증과 치료비를 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.



송하예는 지난 4일 한국백혈병어린이재단 서울나음소아암센터를 찾아 헌혈증과 치료비를 기부하며 의미 있는 시간을 가졌다.



이번 기부는 오랜 인연 속에서 이어져 온 활동이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 송하예는 봉벤져스기획봉사단과 함께 지난 2021년 대신고등학교 행사에서 맺은 인연을 계기로, 학생들과 꾸준히 헌혈증을 모아 매년 기부 활동을 이어오고 있다.



송하예는 그동안 음악 활동과 함께 다양한 선행을 이어오며 꾸준한 나눔 행보를 보여왔다. 문화예술을 접하기 어려운 이들을 위한 '홀드핸즈' 티켓 나눔을 비롯해 유기견 보호센터 봉사활동, 소외계층 아동 지원, 팬덤 '까매'와 함께한 연탄 봉사 등 다양한 활동에 참여했다. 또 생명의전화 홍보대사 활동과 월드비전 버스킹 공연 등을 통해 음악으로도 나눔의 메시지를 전해왔다.



관계자는 "송하예가 앞으로도 앨범 활동과 함께 꾸준한 봉사와 기부를 이어가며 선한 영향력을 전할 예정"이라고 밝혔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)