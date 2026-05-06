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[자막뉴스] "정신차리고 돌려줘" 실명 저격에…반년 만에 황급히 연락왔지만 여전히

김민정 기자
작성 2026.05.06 13:22 조회수
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한 해외 디자이너가 블랙핑크 멤버 지수로부터 의상을 돌려받지 못했다고 주장해 논란이 일고 있습니다.

벨기에 앤트워프 기반의 신진 패션 브랜드 주다심(JUDASSIME)의 디자이너 벤자민 포르트만스는 최근 자신의 소셜미디어에 "블랙핑크 지수가 내 물건을 훔쳐갔다"고 주장하는 게시물을 올렸습니다.

벤자민 포르트만스는 "6개월 전에 지수와 한국에 있는 그녀의 팀에게 앨범 커버 작업을 위해 많은 물건을 보냈다"며 "그런데 그때부터 계속 일정이 미뤄졌다. 무슨 상황인지도 제대로 모르는 것 같았다"고 밝혔습니다.

그러면서 자신이 일정은 미뤄져도 괜찮지만 물건이 언제 돌아오는지만 알려달라고 했는데, 반 년이 넘도록 아무런 답장을 받지 못 했다고 주장했습니다.

그는 "보통 물건을 빌려줄 때 길어야 일주일에서 최대 한 달 정도만 허용된다"고 덧붙였습니다.

그는 "마지막 컬렉션에 포함된 매우 중요한 피스 3점인데, 가격도 상당히 비싸다"며 자신이 결국 법적 대응에 나서 지수 팀에게 서면도 보냈지만, 여전히 아무런 답도 받지 못했다고 했습니다.

그러면서 "정신 좀 차리고 내 물건을 돌려보내 줬으면 좋겠다. 이제는 그걸로 촬영하고 싶지도 않다"며 "그냥 물건만 돌려받고 싶다"고 호소했습니다.

그는 "지수가 그걸 자기 앨범 커버 촬영에 쓰든 말든 이제 신경도 안 쓰인다"고 불쾌감을 고스란히 드러냈습니다.

벤자민은 한국시간 오늘(6일) "다행히 미국 측에서 연락이 왔다"며 "이번 문제를 해결하기 위해 직원 하나를 한국에 보낼 예정이라고 한다"고 전했습니다.

하지만 여전히 무엇 때문에 일정이 연기됐는지는 듣지 못했고, 이번 프로젝트에 동원된 디자이너가 10명에 달하는데, 이제서야 모든 디자이너가 본인의 작품을 돌려받을 수 있게 됐다고 덧붙였습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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