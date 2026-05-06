송일국, 대통령 표창 받았다…"14년간 아동 복지에 기여"

배우 송일국이 어린이날을 맞아 아동복지 증진에 기여한 공로로 대통령 표창을 수상했다.



초록우산은 지난 5일 "송일국 홍보대사가 제104회 어린이날 기념식에서 진행된 아동복지 유공자 포상에서 대통령 표창을 받았다"고 밝혔다.



어린이날 기념 유공자 포상은 보건복지부가 어려운 환경 속에서도 아동이 건강하게 성장할 수 있는 사회 분위기 조성에 기여한 인물을 선정해 수여하는 상이다.



송일국은 지난 2012년 초록우산과 KBS가 함께 진행한 '희망로드 대장정'을 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 그는 서아프리카 국가 부르키나파소를 찾아 학교 시설 부족과 식수난, 기초 보건 인프라 미비 등 현지 아동들의 열악한 현실을 알리며 지원 필요성을 전했다.



이후에도 꾸준한 나눔 활동을 이어왔다. 2015년에는 세 자녀 대한·민국·만세와 함께 제작한 달력 및 이모티콘 수익금 약 1억 원을 네팔 대지진 구호와 국내 난치병 환아 지원을 위해 기부했다.



또 2019년부터 초록우산 홍보대사로 활동하며 아동 권리 증진과 제도 개선 활동에도 참여했다. 특히 'Change 915' 캠페인을 통해 아동 체벌 금지에 대한 사회적 인식 개선에 힘을 보탰다.



송일국은 지난해 초록우산 '따뜻한 만두' 캠페인에 참여해 결식 우려 아동을 위한 식품과 생필품 지원에 나섰고, 올해는 'SBS 희망TV'를 통해 가족돌봄아동 지원을 위한 나눔 참여를 독려하기도 했다.



초록우산 측은 "송일국 홍보대사가 14년간 꾸준히 아동 지원과 기부 문화 확산 활동을 이어온 점을 높이 평가해 이번 수상이 이뤄졌다"고 설명했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)