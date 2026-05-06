프로야구 '뒷문 붕괴' 급증…연장전 횟수도 덩달아 55％ 증가

▲ 3일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 kt wiz와 KIA 타이거즈의 경기. kt 박영현ㆍ한승택 배터리가 6-4 승리를 자축하고 있다.

프로야구 시즌 초반 연장전이 작년 같은 경기 수보다 급증했습니다.어제 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 NC 다이노스와 SSG 랜더스 경기는 연장 11회 접전 끝에 7대 7 무승부로 끝났습니다.올해 전체 157경기를 치러 17번째 나온 연장전 경기였습니다.지난해 비슷한 경기 수(156경기)를 치렀을 때는 연장전이 11번 벌어졌습니다.올해에는 6경기, 비율로는 55％ 증가했습니다.지난달 28∼29일에는 사상 최초로 이틀 연속 연장전이 3경기나 열리기도 했습니다.전력 평준화에 따른 치열한 순위 다툼이 낳은 풍경으로 보이나 실상을 들여다보면, 블론세이브 급증에 따른 결과라는 점이 도드라집니다.지난해 156경기를 치렀을 때 전체 블론 세이브 숫자는 34개였으나 올해엔 50개로 47％나 늘었습니다.경기 막판 어지러운 상황이 자주 벌어져 각 팀이 원치 않는 연장전으로 끌려가는 셈입니다.어제 인천 경기에서도 NC는 5대 2로 앞선 8회 임지민이 2점, 9회 마무리 류진욱이 1점을 허용해 5대 5 동점을 내준 바람에 결국 연장전에서 겨우 비겼습니다.현재 필승 계투조와 마무리 투수의 블론 세이브가 가장 많은 팀은 공교롭게도 선두 kt wiz와 2위 LG 트윈스로 7개씩 했습니다.제법 많은 블론 세이브에도 kt는 연장전에서 3승 1패를 거뒀고, LG는 3패를 당한 결과가 두 팀의 현재 순위로 직결됐습니다.두 팀의 불펜은 홀드와 세이브 숫자, 평균자책점을 고려할 때 현재 리그 1, 2위를 다투고 있습니다.블론 세이브 전체 1위는 3개를 기록 중인 두산 베어스 이병헌이며, 김진성·우강훈·장현식 LG 트리오를 비롯해 10명의 투수가 2개씩 세이브 기회를 날렸습니다.KBO 사무국과 10개 구단은 피치클록 도입에 따른 투수들의 체력 안배와 경기 시간 단축을 목표로 지난해부터 정규리그 연장전을 12회에서 11회로 줄였습니다.연장전 이닝이 줄면서 각 팀 감독은 가장 믿을 수 있는 구원 방패를 일찍 투입해 승리를 도모하는 방식으로 불펜을 공격적으로 운용할 수 있게 됐습니다.그러나 블론 세이브가 늘면 이런 불펜 운영 전략도 공염불이 되고 맙니다.본격적인 순위 싸움이 전개되는 5월부터 감독들의 머릿속은 불펜을 어떻게 돌려야 할지 고민하느라 더욱 복잡해집니다.(사진=연합뉴스)