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'재정 위기' LIV 골프 최고경영자 "새 스폰서 확보, 자신 있다"

서대원 기자
작성 2026.05.06 10:25 조회수
'재정 위기' LIV 골프 최고경영자 "새 스폰서 확보, 자신 있다"
▲ LIV 골프 CEO 스콧 오닐

사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 후원 중단으로 위기를 맞은 LIV 골프의 최고 경영자(CEO)가 새 스폰서 확보에 자신감을 보였습니다.

우리 시간으로 내일(7일) 개막하는 LIV 골프 버지니아 대회를 위해 대회장을 찾은 스콧 오닐 CEO는 AFP통신과의 인터뷰에서 "12건의 투자 문의를 받았다"며 "사모펀드, 스포츠 투자를 하는 고액 자산가들이 포함돼 매우 긍정적"이라고 말했습니다.

오닐은 방송사와 마케팅 파트너들과도 협의를 진행 중이며 "방향성이 명확하다"고 덧붙였습니다.

또 "사업 계획을 마련하고 자금을 유치하면 선수들이 이곳을 선택할 것으로 믿는다"며 자신감을 보였습니다.

LIV 골프는 사우디아라비아의 막대한 자금 후원을 받아 2022년부터 골프 투어를 시작했습니다.

필 미컬슨, 더스틴 존슨(이상 미국), 욘 람(스페인) 등 골프 스타들이 LIV 골프에 합류해 화제가 됐습니다.

하지만 사우디아라비아가 내년부터 후원을 중단한다고 발표하면서 재정 위기를 맞았습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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