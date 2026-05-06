치과서 의료용 마약류 오남용 의심…12곳 수사의뢰

▲ 식품의약품안전처 건물

프로포폴, 미다졸람 같은 의료용 마약류를 오남용한 것으로 의심되는 치과 10여 곳이 당국에 적발됐습니다.식품의약품안전처는 지방정부와 함께 지난 2월 치과 30곳을 점검한 결과, 의료용 마약류 오남용이 의심되는 12곳을 수사기관에 수사 의뢰했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.이번 점검은 마약류통합관리시스템 마약류 처방 데이터를 분석해 미다졸람 같은 최면 진정제와 케타민 등 마취제를 많이 처방한 치과를 대상으로 진행했습니다.적발 사례를 보면 한 치과의사는 별다른 치과 시술 없이 환자에게 영양수액에 미다졸람, 프로포폴 등 의료용 마약류를 혼합해 투약했습니다.투약은 약 7개월간 27차례에 걸쳐 반복적으로 이뤄졌는데, 이는 월평균 3.8회 수준입니다.또 다른 치과의사는 마약류 처방 근거가 부족함에도 약 9개월간 환자에게 미다졸람, 프로포폴 등을 모두 30차례(월평균 3.3회)에 걸쳐 투여했습니다.이와 별개로 식약처는 마약류 취급 내역을 보고하지 않거나 뒤늦게 보고하는 등 보고 의무를 위반한 치과 9곳에 대해서는 지자체에 행정처분을 의뢰했습니다.식약처는 지난달에도 의료용 마약류를 업무 외 목적으로 사용한 것으로 의심되는 의료기관 37곳을 수사 의뢰했습니다.(사진=식품의약품안전처 제공, 연합뉴스)