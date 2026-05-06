"독도는 우리땅이죠"…김종민, 목소리로 '독도 알리기' 나섰다

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가수 김종민과 서경덕 성신여대 교수가 손잡고 독도의 역사와 생태적 가치를 알리는 다국어 영상을 공개했다.서경덕 교수는 6일 "김종민과 함께 '독도 바위, 알아야 할 역사' 영상을 제작해 국내외에 공개했다"고 밝혔다.이번 영상은 경북문화재단 콘텐츠진흥원과 공동 제작됐으며 약 4분 30초 분량으로 구성됐다. 한국어와 영어 두 가지 버전으로 제작돼 국내는 물론 해외 누리꾼들에게도 전파되고 있다.영상에서는 수백 개의 바위로 이뤄진 독도가 섬 전체가 천연기념물 제336호로 지정된 거대한 생태박물관이라는 점을 조명했다. 특히 독도에서 경제 활동을 했던 제주 해녀들의 삶이 담긴 '해녀바위', 일제강점기 남획으로 멸종된 독도 강치의 서식지였던 '가제바위' 등 독도 곳곳의 역사적 의미를 담은 바위들을 소개했다.서 교수는 "독도의 살아있는 역사이자 기록인 바위들의 이야기를 좀 더 쉽고 재미있게 국내외에 알리고자 이번 영상을 기획했다"며 "유튜브뿐 아니라 다양한 SNS와 전 세계 한인·유학생 커뮤니티를 통해서도 영상을 공유하고 있다"고 설명했다.TV 프로그램 등을 통해 연예인 가운데 독도를 가장 많이 방문한 인물 중 한 명으로 알려진 김종민은 이번 영상 내레이션에 참여했다. 김종민은 "독도 바위의 역사를 목소리로 전하게 돼 뜻깊다"며 "국내외 많은 분들이 영상을 시청해 독도의 의미를 함께 기억해 주셨으면 좋겠다"고 전했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)