국내 매출 상위 500대 기업 중 35곳 교체됐다

[경제 365]



지난해 국내 매출 상위 500대 기업 중 35곳이 교체된 것으로 나타났습니다.



500대 기업 진입 기준은 매출 1조 4천26억 원으로 전년보다 5.5% 상승했고, 전체 매출은 4천305조 원으로 전년 대비 4.7% 증가했습니다.



1위는 삼성전자가 333조 6천억 원으로 역대 최대 매출을 기록했습니다.



2위 현대자동차, 3위 기아는 각각 186조 원, 114조 원으로 합산 매출 300조 원을 처음 넘었습니다.



SK하이닉스는 HBM 수요 증가 영향으로 97조 원 매출을 기록하며 2계단 상승해 5위를 기록했습니다.



한화호텔앤드리조트, 소노인터내셔널, 두산, 에이피알, 포르쉐코리아, 무신사 등이 새로 진입했고, 호반건설, 대한해운, 신세계푸드, 진에어 등은 500대 기업에서 제외됐습니다.



순위 상승 폭이 가장 큰 기업은 SK이노베이션으로 190계단 상승했는데, 배당금 수익이 3천800억 원에서 2조 6천억 원으로 급증한 영향입니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.