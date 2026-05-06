지예은♥바타, 어린이날 교회 행사 동반 참석 포착…수수한 커플 근황

공개 열애 중인 배우 지예은과 댄서 바타가 어린이날 행사에 함께 참석한 모습이 포착되며 눈길을 끌었다.
6일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 지예은과 바타가 어린이날을 맞아 한 교회 행사에 참석한 사진이 확산됐다. 공개된 사진에서 두 사람은 나란히 서서 게임에 참여하고 챌린지를 촬영하는 등 자연스러운 분위기를 보였다.
특히 지예은은 화장기 없는 수수한 얼굴에 편안한 셔츠 차림으로 등장했고, 바타 역시 캐주얼한 스타일로 함께 시간을 보내며 다정한 모습을 드러냈다. 두 사람은 악뮤의 '소문의 낙원' 챌린지를 함께 촬영하는가 하면 오리발 훌라후프 게임에도 참여하며 행사 분위기를 즐긴 것으로 전해졌다.
앞서 지예은과 바타는 지난달 열애 사실을 공식 인정했다. 지예은 소속사 씨피엔터테인먼트는 "동료로 지내오던 두 사람이 최근 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 달라"고 밝혔다.
두 사람의 인연은 지난해부터 알려져 왔다. 바타는 지난해 '워터밤 서울 2025' 무대에서 지예은과 지석진의 프로젝트 그룹 충주지씨 무대를 지원했고, 신곡 '밀크쉐이크' 안무 제작에도 참여했다.
공개 열애 이후 온라인상에서는 이른바 '환승 연애설' 등 확인되지 않은 루머가 확산됐지만 이에 대해 바타 측은 "언급할 가치도 없는 허위"라며 강하게 선을 그은 바 있다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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