임영웅, '섬총각 영웅' 시즌2 출연 확정…힐링 예능 귀환

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가수 임영웅이 다시 한번 '섬총각'으로 변신해 따뜻한 감동을 선사한다.6일 소속사 물고기뮤직은 "임영웅이 SBS '섬총각 영웅' 시즌 2에 출연한다"며 "한층 더 확장된 이야기와 새로운 케미스트리로 돌아올 예정이니 기대를 부탁드린다"고 공식 입장을 밝혔다.'섬총각 영웅'은 임영웅이 절친들과 함께 자연 속에서 자급자족하며 살아가는 일상을 담은 리얼 힐링 예능이다. 지난해 시즌1 방송 당시, 임영웅의 꾸밈없는 인간적 매력과 아름다운 풍경, 그리고 진솔한 음악적 교감이 어우러지며 시청자들의 큰 사랑을 받았다. 특히 시즌1 마지막 방송은 동시간대 시청률 1위를 기록하며 유종의 미를 거둔 바 있다.이번 시즌2는 지난 시즌의 여운을 잇는 동시에 새로운 변화를 꾀한다. 시즌1 종료 당시 "고향이 그리워질 때 즈음 섬총각이 찾아오겠습니다"라는 자막으로 예고했던 만큼, 이번에는 임영웅의 '찐친' 라인업에 새로운 얼굴들이 합류해 신선한 재미를 더한다. '섬총각 영웅' 특유의 편안한 힐링 감성은 유지하면서도, 출연진 간의 다채로운 관계성과 깊이 있는 서사를 통해 프로그램의 구성을 한 단계 업그레이드할 계획이다.한편, 예능 복귀 소식으로 기대감을 높인 임영웅은 본업인 가수로서의 행보도 박차를 가한다. 오는 9월 중 '2026 IM HERO CONCERT : THE STADIUM 2'를 개최해 팬들과 직접 만나 뜨거운 열기를 이어갈 전망이다.[사진 : '섬총각 영웅' 시즌1 포스터]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)