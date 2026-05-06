타임아웃 시비로 빈볼…피츠버그 투수·감독 출장 금지

▲ 크리스 데븐스키

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 빈볼로 퇴장당한 투수와 소속 팀 감독이 징계당했습니다.메이저리그 사무국은 6일(이하 한국시간) 피츠버그 파이리츠 투수 크리스 데븐스키에게 2경기 출장 금지, 돈 켈리 감독에게는 1경기 출장 금지 처분을 내렸다고 밝혔습니다.사무국은 당초 데븐스키에게 3경기 출장을 금지했다가 선수노조와 협의를 거쳐 2경기로 줄였습니다.피츠버그 불펜 투수인 데븐스키는 지난 3일 신시내티 레즈와 경기에서 타자에게 빈볼을 던져 퇴장당했습니다.피츠버그가 15-6으로 크게 앞선 7회초 데븐스키는 신시내티 신인 타자 살 스튜어트를 상대로 빠르게 투구 동작을 시작했으나 스튜어트가 주심에게 타임아웃을 요청한 뒤 타석에서 빠졌습니다.의도적으로 투구 타이밍을 흔들려 했다고 판단한 데븐스키는 스튜어트가 다시 타석에 들어서자 갈비뼈 쪽으로 156㎞의 강속구를 던졌습니다.놀란 스튜어트가 황급히 뒤로 물러서면서 공은 유니폼을 스치며 지나갔습니다.하지만 주심은 4심 합의를 거쳐 고의로 타자를 맞히려 한 데븐스키에게 퇴장 명령을 내렸습니다.데븐스키와 켈리 감독에게는 벌금도 부과됐지만 금액은 공개되지 않았습니다.두 사람에 대한 징계는 이날 애리조나 다이아몬드백스 방문경기부터 발효됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)