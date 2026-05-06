석유류 21.9% 뛰어…4월 소비자물가 2.6%↑, 21개월 만에 최고

▲ 호르무즈 해협을 비롯해 중동 지역의 군사적 긴장이 다시 고조되며 국제유가가 급등한 5일 서울 시내 한 주유소에 유가정보가 표시돼 있다.

지난달 소비자물가가 1년 9개월 만에 가장 큰 폭으로 뛰었습니다.석유류가 20% 넘게 오르는 등 중동 전쟁에 따른 국제유가 상승이 물가에 본격적으로 영향을 미치는 모습입니다.다만 석유 최고가격제로 상승 폭을 일부 완화한 것으로 분석됩니다.농축수산물이 하락하며 '밥상 물가'도 크게 내렸습니다.국가데이터처가 6일 발표한 '4월 소비자물가 동향'을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.37(2020년=100)로 1년 전보다 2.6% 올랐습니다.이는 2024년 7월(2.6%) 이후 최대 폭 상승입니다.소비자물가 상승률은 지난해 12월 2.3%, 지난 1·2월 2.0%로 하락 흐름을 보이다가 중동 전쟁 여파로 3월 2.2%로 오른 뒤 지난달 단숨에 0.4%포인트(p) 상승했습니다.석유류 물가는 21.9% 뛰며 전체 물가를 0.84%p 끌어올렸습니다.석유류 상승률은 러시아·우크라이나 전쟁 초기인 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 9개월 만에 가장 컸습니다.휘발유(21.1%)와 경유(30.8%)도 2022년 7월(각각 25.5%·47.0%) 이후 최대폭 상승입니다.등유(18.7%)는 2023년 2월(27.1%) 이후 가장 크게 올랐습니다.이에 따라 공업제품 전체가 3.8% 오르며 2023년 2월(4.8%) 이후 3년 2개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했습니다.가공식품 상승률이 1.0%로 전월(1.6%)보다 축소되며 공업제품 오름폭을 줄였습니다.서비스 물가는 2.4% 오르며 전월과 같은 수준을 나타냈습니다.유가 상승으로 유류할증료가 인상되면서 국제항공료 상승률이 전월 0.8%에서 15.9%로 치솟았습니다.국내항공료(0.8%)는 5월에 오를 가능성이 있다고 데이터처는 전망했습니다.해외단체여행비(11.5%)도 상승 압력을 크게 받았습니다.자동차수리비(4.8%), 엔진오일교체료(11.6%)도 크게 올랐습니다.나프타 관련 재료를 사용하는 세탁료(8.9%)도 전월(6.7%)에 비해 오름폭이 컸습니다.개인서비스 중 외식은 2.6% 오르며 2024년 9월(2.6%) 이후 상승폭이 가장 작았습니다.데이터처 이두원 경제동향통계심의관은 "벽지·바닥재·페인트 등을 포함하는 주택수선재료가 전월 1.0%에서 3.7%로 오름폭이 커진 것도 전쟁 영향으로 보인다"며 "이외에 외식이나 가공식품 등에선 눈에 띄지 않았다"고 설명했습니다.석유 최고가격제 시행 효과를 두고는 "석유류 가격뿐만 아니라 전체 소비자물가 상승세를 일부 완화하는 효과 있었다"며 "석유류가 더 크게 올랐다면 개인서비스·국제항공료 등의 상승 폭이 커졌을 것"이라고 말했습니다.그는 이어 "석유류 가격은 5월에 일부 소폭 상승 여지가 있다"고 전망했습니다.농축수산물은 0.5% 하락했습니다.기후 여건으로 무(-43.0%), 당근(-42.0%), 양파(-32.0%), 배추(-27.3%) 등 채소류(-12.6%) 물가가 크게 하락한 영향입니다.재배면적이 감소한 쌀(14.4%), 수입가격이 오른 수입소고기(7.1%) 등은 상대적으로 오름폭이 컸습니다.자주 구매하는 품목 중심으로 구성돼 체감 물가를 나타내는 생활물가지수는 2.9% 상승했지만 신선식품지수는 6.1% 하락했습니다.경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.2% 올랐습니다.(사진=연합뉴스)