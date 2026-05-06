'맨시티 세메뇨 향해 인종차별 욕설' 에버턴 팬, 경찰 체포

▲ 맨시티의 앙투안 세메뇨

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 경기 중 맨체스터 시티(맨시티)의 윙어 앙투안 세메뇨에게 인종차별적 욕설을 한 축구 팬이 경찰에 체포됐습니다.EPL 에버턴 구단은 6일(이하 현지시간) "4일 저녁 열린 맨시티와의 경기에서 상대 선수에게 인종차별적 욕설을 한 서포터가 체포됐다"고 발표했습니다.에버턴은 "머지사이드 경찰은 팬들과 경기장 관리 요원의 신고를 받고 71세 남성을 인종차별적 의도가 있는 공공질서 위반 혐의로 체포했다"고 밝혔습니다.이어 "그는 경기 시작 4시간 전부터 경기 중, 경기 종료 후 4시간 동안 지정된 스포츠 경기장 반경 1마일(약 1.6㎞) 이내 접근 금지 등을 준수하는 조건으로 보석 석방됐다"고 덧붙였습니다.영국 BBC 등에 따르면 이 남성은 4일 에버턴의 홈구장인 영국 리버풀의 힐 디킨슨 스타디움에서 열린 에버턴과 맨시티의 2025-2026시즌 EPL 35라운드 경기(3-3 무)에서 세메뇨를 향해 인종차별적 욕설을 했습니다.올해 1월 맨시티로 이적한 세메뇨는 이전 소속팀 본머스에 있던 지난해 8월 리버풀 원정에서도 인종차별 대상이 돼 경기가 중단되기도 했습니다.에버턴 구단은 "모든 형태의 차별은 절대 용납될 수 없습니다. 경기장과 우리의 종목, 그리고 사회 어디에도 이런 행위가 발붙일 곳은 없다"면서 "구단은 당국의 수사에 적극적으로 협조할 것이며, 무관용 원칙에 따라 가장 강력한 조처를 할 것"이라고 전했습니다.맨시티 구단도 "세메뇨에게 가해진 인종차별적 폭언을 강력히 규탄하며, 가해자를 확인한 에버턴과 경찰의 신속한 조처를 환영한다"고 밝혔습니다.한편 맨시티 구단은 이 경기 이후 소속 수비수 마크 게히도 인종차별적 소셜 미디어 게시물의 대상이 됐다면서 어떤 형태의 차별도 용납하지 않을 거라고 강조했습니다.(사진=게티이미지)