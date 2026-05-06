미 국무 "'장대한 분노' 작전 끝…이젠 방어적 '해방 프로젝트'"

▲ 마코 루비오 미국 국무장관

마코 루비오 미국 국무장관은 현지시간 5일 지난 2월 말 미국이 개시한 대이란 군사작전 '장대한 분노(Epic Fury)'가 목표를 달성하고 종료됐다고 밝혔습니다.지금은 호르무즈 해협에 갇혀 있는 선박들을 탈출시키는 방어적 차원의 '해방 프로젝트'를 미국이 '호의'로 수행 중이라고도 전했습니다.미국 의회의 '60일 제한'을 우회하고 악화한 여론을 달래며 출구전략을 모색하는 차원으로 보입니다.백악관 국가안보보좌관을 겸하는 루비오 장관은 이날 백악관 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "장대한 분노 작전은 끝났다. 도널드 트럼프 대통령이 의회에 통지했다"면서 "그 단계는 끝났다. 우리는 지금 해방 프로젝트 중"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 최근 의회에 서한을 보내 "2026년 2월 28일 시작된 적대행위가 종결됐다"고 통지했는데 의회 승인 없이 대외 무력행사를 할 수 있는 전쟁권한법상의 60일 규정을 우회하려는 시도로 해석됐습니다.루비오 장관은 이란이 먼저 공격하면 미군이 대응은 하겠지만 기본적으로 해방 프로젝트가 방어적 성격이라고 여러 차례 강조했습니다.미국이 왜 해방 프로젝트를 해야 하느냐는 질문엔 호르무즈 해협 봉쇄가 글로벌 경제에 타격을 줘 장기적으로 미국 경제에 영향을 주고 호르무즈 해협 사태를 방치하면 다른 공해상 수로에서도 비슷한 일이 일어날 수 있기 때문이라고 했습니다.트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협의 석유 수송에 거의 의존하지 않는다며 이해관계가 걸린 국가들이 해협 개방에 나서야 한다고 주장해왔지만, 루비오 장관은 호르무즈 해협에 얽힌 미국의 전략적 이익을 인정한 셈입니다.루비오 장관은 이란의 봉쇄로 호르무즈 해협에 갇혀 고립된 채 제대로 지원을 받지 못하면서 민간 선원들이 최소 10명 사망했다면서 이란이 해적질을 하고 있다고 비난하기도 했습니다.루비오 장관은 미국이 호르무즈 해협 개방을 위한 유엔 안전보장이사회 결의안을 추진하고 있다면서 "유엔에 대한 진정한 시험대"라고 했습니다.지난달 바레인이 주도한 유사한 결의안은 중국과 러시아의 거부권 행사로 통과되지 못했습니다.루비오 장관은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 중국에도 해를 끼친다면서 중국이 이란에 '당신들은 악당이며 글로벌 경제를 인질로 잡지 말라'고 직접적으로 얘기하길 바란다고 촉구하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)