미컬슨, 올해 PGA 챔피언십 기권…우즈도 불참

▲ 필 미컬슨

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메이저 골프대회를 여섯차례나 제패한 필 미컬슨(미국)이 이번 시즌 두 번째 메이저 대회 미국프로골프협회(PGA) 챔피언십에 출전하지 않습니다.로이터, AP 통신은 미컬슨은 PGA 챔피언십 대회 조직위원회에 가족의 건강 문제를 들어 기권을 통보했다고 6일(한국시간) 보도했습니다.미컬슨은 대회를 주최하는 미국프로골프협회(PGA of America)가 154명의 출전 선수 명단을 발표한 뒤 불참을 알렸습니다.미컬슨은 이미 지난달 마스터스를 앞두고 가족 문제로 인해 '장기간 휴식'에 들어간다고 밝혔습니다.미컬슨은 만 50세 11개월의 나이로 2021년 PGA 챔피언십에서 우승, 역대 최고령 메이저 챔피언이 됐습니다.미컬슨의 기권으로 맥스 호마(미국)가 출전권을 얻었습니다.지난 3월 약물 운전 혐의로 체포된 뒤 활동 중단을 선언한 타이거 우즈(미국)도 PGA 챔피언십에 출전하지 않습니다.지난해를 끝으로 출전 자격이 만료됐던 더스틴 존슨(미국)은 특별 초청을 받아 출전합니다.존슨은 2016년 US오픈과 2020년 마스터스까지 두차례 메이저 대회에서 우승했고, 지금은 LIV 골프에서 활동하고 있습니다.올해 PGA 챔피언십은 현지시간 14일부터 17일까지 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 아로니민크 골프 클럽에서 열립니다.대회 조직위는 7일 개막하는 트루이스트 챔피언십과 머틀비치 클래식 우승자를 위한 2명의 자리를 남겨 놓았습니다.(사진=AP, 연합뉴스) (사진=게티이미지코리아)