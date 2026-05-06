샌디에이고 송성문, 8일 만에 다시 빅리그 콜업

▲ 샌디에이고 파드리스 송성문

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스에서 뛰는 송성문(29)이 빅리그 로스터에 다시 들어갔습니다.샌디에이고 구단은 6일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열릴 샌프란시스코 자이언츠전을 앞두고 송성문을 26인 로스터에 넣었습니다.대신 뇌진탕 후유증으로 최근 타격 침체에 빠진 제이크 크로넨워스를 7일짜리 부상자 명단으로 보냈습니다.앞서 송성문은 지난달 26일 멕시코 멕시코시티에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 '멕시코시티 시리즈'를 통해 빅리그 로스터에 이름을 올렸습니다.MLB 사무국은 해외에서 열리는 MLB 정규시즌에 기존의 26명에 1명을 더 데려갈 수 있는 '특별 추가 로스터' 제도를 운용합니다.갑작스럽게 선수가 필요할 경우를 대비한 방안입니다.당시 송성문은 타석에 서지 못하고 지난달 27일 애리조나전 대주자 출전을 통해 빅리그에 데뷔한 뒤 멕시코시티 시리즈가 끝난 28일 곧바로 로스터에서 빠졌습니다.최근 송성문은 트리플A에서 8경기 연속 안타 행진을 이어가며 타격감을 뽐냈습니다.MLB닷컴은 "송성문은 크로넨워스를 대신해 2루수로 출전할 것으로 예상되고, 유격수와 3루수 백업도 할 수 있다"고 점쳤습니다.송성문이 이날 열리는 샌프란시스코전에 출전하면, 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 '한국인 빅리거 더비'로 맞대결합니다.한편 샌디에이고 구단은 일본 출신 왼팔 투수 마쓰이 유키를 빅리그로 올리는 대신 카일 하트를 트리플A로 보냈습니다.하트는 2024년 KBO리그 NC 다이노스 소속으로 13승 3패 평균자책점 2.69로 활약했고, 이번 시즌 샌디에이고 소속으로 12경기 1패 평균자책점 5.40을 남겼습니다.(사진=게티이미지코리아)