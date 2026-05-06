[뉴욕증시] 사상 최고치 경신…S&P500 기업 85% 깜짝 실적

나스닥과 S&P500이 사상 최고치를 경신했습니다.



나스닥이 1% 넘게 올랐고 S&P500은 0.8%대 상승하며 강세장을 이어갔습니다.



전 업종이 상승한 가운데 소재와 기술주 그리고 산업재가 각각 1%대 오르며 지수 상승을 견인했습니다.



미국과 이란 간의 마찰은 계속되지만 휴전 기조가 유지되고 있다는 소식이 시장의 안도감을 자아냈습니다.



이에 국제유가는 4% 가까이 급락하며 인플레이션 우려를 덜어냈고 이는 증시 상승의 주요 동력으로 작용했습니다.



여기에 노동시장의 견조한 수요 확인과 기업들의 실적 호조가 상승세를 뒷받침했는데요.



노동부가 발표한 3월 9일 이직 보고서에 따르면 구인 건수는 686만 6000건으로 집계돼 시장 전망치를 웃돌았습니다.



특히 S&P500 기업 중 약 85%가 예상치를 넘어서는 성적표를 내놓으면서 대형주뿐만 아니라 중소형주까지 아우르는 광범위한 낙관론이 확산했습니다.



종목별로는 인텔이 애플과의 신규 반도체 공급 협상 소식에 13% 가까이 급등했고 장 마감 후 실적을 발표한 AMD는 매출과 전망치 모두 시장 예상치를 웃돌며 시간외 거래에서 현재 8% 이상 급등하고 있습니다.



지정학적 리스크 속에서도 기업들의 견고한 실적이 증시의 사상 최고치 행진을 이끌고 있습니다.



실적 발표 시즌의 정점에서 시장의 낙관론이 어디까지 이어질지 주목됩니다.