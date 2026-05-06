이란 혁명수비대 "호르무즈 지정 통로 이탈시 단호한 대응"

▲ 호르무즈 해협

이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 향해 이란이 지정한 항로만을 이용하라며 이를 어길 시 군사적 대응에 직면할 것이라고 경고했습니다.5일(현지시간) 혁명수비대측 매체인 세파뉴스에 따르면 혁명수비대 해군사령부는 소셜미디어 엑스(X)를 통해 이런 내용의 경고문을 게재했습니다.사령부는 "어제 미국 군대가 이 해상 질서와 안보를 교란하는 위험한 행동을 감행했다"면서 "이에 따라 호르무즈 해협의 항행 안전이 위협받고 이 해역에 있던 일부 상선과 유조선, 어선들이 피해를 봤다"고 주장했습니다.사령부는 이어 "해협을 건너는 유일한 안전 항로는 이란 이슬람 공화국이 앞서 공표한 통로뿐"이라며 "다른 경로로 선박이 이탈하는 것은 안전하지 않으며, 이탈 시 혁명수비대 해군의 단호한 조치에 직면하게 될 것"이라고 덧붙였습니다.앞서 이란 국영 프레스TV는 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 통제·관리하기 위한 새로운 '주권적 해상 교통 규제 메커니즘'을 가동하기 시작했다고 보도했습니다.새로운 제도에 따라 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박은 이란 측 공식 이메일(info@PGSA.ir)을 통해 안내 사항과 통행 규정을 전달받게 됩니다.해협을 통과하려는 선박들은 이 규정에 맞춰 운항 방식을 조정해야 하며, 반드시 사전에 통행 허가를 받아야 합니다.