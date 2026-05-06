'비거주 장특' 축소·폐지에 서울 찬성 56% 반대 35% [여론조사]

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 서울

조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일

조사 대상 : 서울에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 800명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 10.7%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

<앵커>SBS가 선거를 앞두고 부동산 정책 등에 대한 서울 지역 여론을 살펴봤습니다. 최근 장기보유 특별공제를 놓고 정치권 공방이 치열한데 실제 거주하지 않는 장기 보유 주택에 대해선 혜택을 줄이거나 없애는데 대해 서울 시민들 의견은 찬성 56% 반대 35%로 조사됐습니다.하정연 기자입니다.<기자>현행 장기보유특별공제 제도에선 주택 보유와 거주 기간에 따라 양도소득세의 일정 비율을 공제받는데, 실제 거주는 하지 않으면서 장기 보유한 주택에 대해선 이런 혜택을 축소하거나 폐지하는 데 대해 어떻게 생각하는지 서울 유권자들에게 물었습니다.응답자의 56%는 찬성, 35%는 반대로 나타났습니다.연령별로 보면, 30대에서 찬반이 팽팽했고, 다른 연령대에선 찬성 여론이 더 높았습니다.주택 소유별로 보면, 무주택자의 찬반은 59% 대 29%, 1주택자는 55% 대 37%, 다주택자는 54% 대 40%로 조사됐습니다.현 정부 부동산 정책에 대해선 잘하고 있다 46%, 잘못하고 있다 41%로 나타났습니다.수도권 부동산 시장 안정을 위해 가장 필요한 대책이 뭐라고 생각하는지도 물어봤는데, 양도소득세 감면과 대출 규제 완화를 통한 거래 활성화 31%, 과밀 지역 재개발 등 공급 확대 25%, 보유세 강화 18%, 주택담보대출 한도 제한 강화 13%로 조사됐습니다.'거래 활성화'를 꼽은 응답 비율은 40대 이하 연령대에선 30%대였고, 다른 연령대에선 20%대였습니다.[이찬복/여론조사기관 입소스 본부장 : 내 집 마련의 열망이 큰 40대 이하 청장년층에서 대출 규제의 완화를 바라는 여론이 상대적으로 많았습니다.]서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정돼 있는데, 이를 올해도 유지해야 한다고 생각하는지 물었더니, 응답자의 28%는 '전역 유지', 30%는 '일부 지역만 유지', 23%는 '전역 해제'란 답을 했습니다.세계문화유산인 종묘의 주변에 있는 서울 종로구 세운4구역에 대한 서울시의 재개발 사업에 대해선 찬성 40%, 반대 46%로 나타났습니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 3일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 800명의 응답을 얻었고, 응답률은 10.7%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%포인트입니다.(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 남일, 디자인 : 박태영)