"압도적 1위"…부모님이 가장 원하는 '어버이날 선물'

어제 어린이날이었죠.



그리고 이틀 뒤면 어버이날입니다.



선물 고민이 많아지는 시기잖아요.



그럼 부모님은 어떤 선물을 선호할까요? 관련 조사 결과 '압도적 1위'가 있습니다.



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최근 한 간편 결제 플랫폼이 설문조사를 진행했습니다.



응답자의 89%가 어버이날 가장 받고 싶은 선물로 현금을 선택했습니다.



일반적인 선물은 5%, 건강기능식품과 여행이 각각 2%에 그치며 큰 격차를 보였습니다.



실제로 해당 플랫폼에서 지난해 5월 중에 송금이 가장 활발했던 날은 어버이날이죠.



그리고 하루 동안 303만 건 이상의 송금이 이루어졌다고 합니다.



전달된 평균 금액도 9만 8000원, 명절 등 다른 기념일과 대비를 해서 높은 수준으로 파악됐습니다.



고물가가 장기화하면서 한 번에 큰 비용을 들이는 고가의 선물보다는 실생활에 도움이 되는 상품이나 정기 구독형 서비스도 주목을 받고 있습니다.



AI 기술을 접목한 시니어 가전이나 건강 모니터링 제품 등 이른바 '에이지 테크' 상품에 대한 관심이 커지고 있습니다.