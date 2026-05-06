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"압도적 1위"…부모님이 가장 원하는 '어버이날 선물'

이강 기자
작성 2026.05.06 07:24 조회수
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어제 어린이날이었죠.

그리고 이틀 뒤면 어버이날입니다.

선물 고민이 많아지는 시기잖아요.

그럼 부모님은 어떤 선물을 선호할까요? 관련 조사 결과 '압도적 1위'가 있습니다.

기사 함께 보시죠.

최근 한 간편 결제 플랫폼이 설문조사를 진행했습니다.

응답자의 89%가 어버이날 가장 받고 싶은 선물로 현금을 선택했습니다.

일반적인 선물은 5%, 건강기능식품과 여행이 각각 2%에 그치며 큰 격차를 보였습니다.

실제로 해당 플랫폼에서 지난해 5월 중에 송금이 가장 활발했던 날은 어버이날이죠.

그리고 하루 동안 303만 건 이상의 송금이 이루어졌다고 합니다.

전달된 평균 금액도 9만 8000원, 명절 등 다른 기념일과 대비를 해서 높은 수준으로 파악됐습니다.

고물가가 장기화하면서 한 번에 큰 비용을 들이는 고가의 선물보다는 실생활에 도움이 되는 상품이나 정기 구독형 서비스도 주목을 받고 있습니다.

AI 기술을 접목한 시니어 가전이나 건강 모니터링 제품 등 이른바 '에이지 테크' 상품에 대한 관심이 커지고 있습니다.
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