미·이란 휴전 유지에 안도…국제유가 4% 급락

현지시간 5일 미국이 이란과의 교전 속에서도 휴전은 유효하다고 확언함에 따라 국제유가가 변동성 심한 장세 속에서 4% 가까이 하락했습니다.



이날 ICE 선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 109.87달러로 전장보다 3.99% 하락했습니다.



뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 102.27달러로 전장보다 3.90% 내렸습니다.



호르무즈 해협의 통제권을 두고 긴장이 이어지고 있지만, 시장은 휴전 체제가 이어지고 있다는 미 정부 발표에 안도하는 모습입니다.



제한적이나마 일부 선박이 호르무즈 해협을 지나고 있는 점도 공급 차질 우려를 덜었습니다.



덴마크 해운사 머스크는 미 선적 선박인 '얼라이언스 페어팩스'호가 전날 미군의 호위 속에 호르무즈 해협을 빠져나갔다고 밝혔습니다.



에너지 자문사 '리터부시 앤 어소시에이트'는 보고서에서 미 정부의 낙관적인 휴전 관련 발언으로 시장에 일부 매도세가 나타났다면서도, 이날 약세는 지난주 급등에 따른 기술적 조정 성격이 강하다고 분석했습니다.