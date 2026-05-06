1. 트럼프 "한국 화물선, 단독 행동하다 이란에 피격"



트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 폭발로 불이 난 한국 화물선은 단독으로 움직이다가 이란의 공격을 받은 거라고 주장했습니다. 한국이 어떤 식으로든 조치를 취해야 한다면서 해방 작전에 참여하란 압박을 이어갔습니다.



2. 이란, 호르무즈 통과 선박 '새 해상 규제' 도입



이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 대상으로 '사전 통행 허가제'를 골자로 한 새로운 해상 규제를 공식 도입했습니다. 자신들에게 공격을 받았단 아랍 에미리트의 발표는 거짓이라면서 공격하면 즉시 보복하겠단 뜻을 밝혔습니다.



3. '선체 구멍' 아직 발견 안 돼…"원인 분석 수일 예상"



폭발 사고가 난 나무호 선체 겉면에선 아직 외부 충격으로 인한 구멍은 발견되지 않은 걸로 전해졌습니다. 정부는 폭발 원인을 규명하는 데 며칠 더 걸릴 걸로 보고 있습니다.



4. 부산 북갑…하정우 38%·박민식 26%·한동훈 21%



SBS의 부산 북갑 국회의원 보궐선거 여론조사 결과 민주당 하정우 38%, 국민의힘 박민식 26%, 무소속 한동훈 21%로 하 후보가 앞서는 걸로 조사됐습니다. 하 후보는 보수 단일 후보와의 양자 가상 대결에서도 오차범위 밖에서 앞섰습니다.