"한국 화물선, 혼자 행동하다 공격당해"…재차 동참 압박

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 폭발로 불이 났던 우리 화물선은 단독 행동을 하다가 이란의 공격을 받은 거라고 주장했습니다. 이란의 공격인지부터 확인돼야 할 상황이지만 한국이 미국의 해방 작전에 참여해야 한단 압박의 일환으로 보입니다.



오늘(6일) 첫 소식 워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미 대통령은 한국이 호르무즈 해협에서 43%의 석유를 조달하고 있다고 말했습니다.



그러면서 해방 프로젝트 첫날 미국이 보호하던 선박들은 공격당하지 않았지만 한국 화물선이 단독으로 움직이다 이란의 공격을 받았다고 주장했습니다.



[트럼프/미 대통령 : 한국 배가 피격을 당했습니다. 그들은 선단에 속해 있지 않았습니다. 독자적으로 항해하기로 결정했지만 그들의 배는 그야말로 초토화되고 말았습니다.]



우리 정부는 한국 화물선의 폭발 화재 원인이 아직 규명되지 않았다는 입장이지만 트럼프 대통령은 이란의 공격을 받았다는 걸 기정사실화 한 겁니다.



트럼프는 어제(5일) 트루스소셜에 이어 ABC 방송 기자와의 전화 인터뷰에서도 한국 선박을 겨냥해 다수 발포가 이뤄졌다며 한국이 어떤 식으로든 조치를 취해야 한다고 말했습니다.



이란의 공격으로 한국 화물선이 피해를 봤으니 한국 정부가 호르무즈 해협 경색 해소에 기여해야 한다고 압박한 걸로 보입니다.



피트 헤그세스 미 국방장관도 지원을 기다리고만 있는 건 아니지만 호르무즈 해협에 석유 수송을 의존하는 국가들이 나서주길 바란다며 한국을 또다시 거명했습니다.



[피트 헤그세스/미 국방장관 : (호르무즈 해협 지원에) 한국과 일본·호주·유럽이 나서주기를 바랍니다.]



이란이 상선을 겨냥한 공격에 나섰고 미군이 대응하는 상황이 벌어지긴 했지만 양측의 휴전은 여전히 유효하다고 강조했습니다.



다만 미국은 이란과의 전투를 원하는 건 아니지만 미군이나 상선을 공격할 경우 압도적이고 파괴적인 미국의 화력에 직면하게 될 거라고 경고했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 이승진)