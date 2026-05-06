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우주서 빚은 사케, 한 병 10억 원에 팔려

유영규 기자
작성 2026.05.06 05:14 수정 2026.05.06 05:15 조회수
우주서 빚은 사케, 한 병 10억 원에 팔려
▲ 일본 주조회사 주도로 국제우주정거장(ISS)에 보내진 누룩과 쌀, 양조 설비로 양조된 청주 발효물이 6일 간사이국제공항을 통해 일본에 들어왔다.

일본 주조회사가 국제우주정거장(ISS)으로 보낸 누룩과 쌀, 양조 설비로 빚은 술이 한화로 10억 원 넘는 가격에 팔렸다고 요미우리신문 등 현지 언론들이 4일 전했습니다.

고급 청주 닷사이를 만드는 아사히 주조와 미쓰비시 중공업은 작년 10월 규슈 남부 다네가시마 우주센터에서 쏘아 올려진 화물 보급 우주선 HTV-X 1호기에 청주 원료와 양조 설비를 실어 ISS로 보냈습니다.

두 회사는 2024년부터 달 표면에서 청주 제조를 목표로 하는 '닷사이 문 프로젝트'를 추진 중입니다.

달 표면 중력이 재현된 ISS 실험동에서 우주비행사 도움으로 2주간 청주를 발효했습니다.

이후 청주 원료가 되는 거르지 않은 술(모로미)을 지상으로 옮겨 청주 116㎖를 제조했습니다.

청주의 알코올 비중은 12%로 지상에서 발효했을 때와 같은 수준입니다.

이 중 100㎖를 담은 닷사이 1병이 1억 1천만 엔(세금 포함·약 10억 3천만 원)에 한 일본인에게 판매됐습니다.

판매대금은 일본의 우주 개발 과정에 기부됩니다.

아사히 주조는 앞으로 인류가 달로 이주해도 술을 즐길 수 있게 하겠다는 목표로 이 프로젝트를 진행했습니다.

이 회사는 일본 도호쿠대학과 함께 우주에서 발효된 술의 성분 분석 등을 진행 중입니다.

닷사이는 아베 신조 전 일본 총리가 재임 중 주요 인사들과 식사 때 즐겨 마셔서 주목받았던 고급 청주로 아베 총리의 정치적 기반인 야마구치현을 대표하는 술입니다.

(사진=교도, 연합뉴스)
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