차량에 고의로 손 갖다 대고 합의금 요구…50대 사기범 붙잡혀

▲ 춘천경찰서

운행 중인 차량에 고의로 손을 부딪치는 이른바 '손목치기' 수법으로 여성 운전자들을 대상으로 돈을 뜯어낸 50대가 경찰에 붙잡혔습니다.강원 춘천경찰서는 사기 혐의로 A(51) 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 4일 밝혔습니다.A 씨는 지난달 30일부터 이날까지 총 4회에 걸쳐 운행 중인 차량에 고의로 손을 부딪치는 손목치기 수법을 통해 합의금 명목으로 돈을 받아 챙기거나 뜯어내려 한 혐의를 받습니다.4회 중 1회는 미수에 그쳤으나 A 씨는 3회에 걸쳐 피해자들에게 적게는 1만 원부터 많게는 10만 원까지 총 16만 800원을 뜯어냈습니다.유사한 수법으로 범행을 반복하던 A 씨는 같은 장소에서 동일한 운전자를 상대로 재차 범행을 시도하다가 결국 덜미를 잡혔습니다.해당 운전자의 신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 지구대로 동행했습니다.이후 그가 그간의 범행을 자백하자 주거지가 불분명하고 도망의 우려가 있다고 보고 그를 긴급체포 했습니다.조사 결과 A 씨는 춘천시 효자동 일대에서 여성 운전자들을 대상으로 범행을 반복해 온 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 씨를 상대로 범행 경위와 동기 등을 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스)