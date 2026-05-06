"'윤 어게인 공천'으로 도발"…특검 도입은 "당청 조율"

<앵커>



이재명 대통령 사건의 공소를 취소할 수 있는 특검 법안을 발의한 민주당이 처리 시점을 지방 선거 이후로 미룰 가능성이 커보입니다. 이 대통령이 시기와 절차를 숙의해달란 메시지를 낸 이후, 정청래 대표가 당청 조율이 필요하다고 호응한 겁니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



어제(5일), 경기 연천과 동두천을 찾은 정청래 민주당 대표는 북한 접경 지역이란 이유로 소외됐던 경기 북부의 성장을 위해 민주당이 할 수 있는 일을 다 하겠다고 약속했습니다.



또 이번 선거에서 국민의힘이 내란 부역자들을 공천하고 있다면서 심판해달라고 호소했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 지금 국민의힘은 국민에게 또 다시 도발하고 있습니다. '윤 어게인' 공천을 국민들이 결코 좌시하지 않고 심판하리라 믿고.]



민주당이 추진하고 있는 '조작기소 의혹 특검법'의 도입 시기와 절차를 당이 판단해 달라고 했던 이재명 대통령의 당부엔 '당청 조율'을 전제하면서 이렇게 말했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 청와대에선 입장을 밝힌 만큼 당에서는 의원총회를 통해서, 또 당원들 뜻도 물어서 어떻게 하는 것이 좋을지 그것을 그때 판단해 보도록 하고….]



지방선거가 채 한 달도 안 남은 상황에서 이 대통령이 사실상 입법의 속도 조절을 당부한 거란 해석이 나오는 가운데, 민주당이 표심에 미칠 영향을 고려해 '공소 취소' 논란이 큰 특검법의 처리를 선거 뒤로 늦출 수 있단 관측이 힘을 얻고 있습니다.



민주당은 광주 광산을을 비롯해 아직 공천이 이뤄지지 않은 국회의원 재보궐 선거 지역구 5곳의 공천을 이르면 오늘 마무리할 것으로 보입니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 위원양)