미국 텍사스 한인타운서 총격…2명 사망·3명 부상

▲ 미 텍사스주 캐럴턴 총격사고가 벌어진 K타운 플라자

미국 텍사스주 소재 한인타운에서 총격 사건이 벌어져 2명이 숨졌습니다.AP통신과 NBC방송은 현지시간 5일 텍사스 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 케이타운 플라자에서 총격 사건이 벌어져 2명이 숨지고 3명이 다쳤다고 보도했습니다.케이타운 플라자는 이 도시에서 한인타운으로 불리는 지역에 자리 잡고 있습니다.용의자는 이후 도주하다가 인근 H 마트 앞에서 경찰에 검거됐습니다.지역 매체인 ABC10 방송에 따르면 총격 용의자는 69세 한성호 씨로, 한인으로 추정됩니다.피해자 5명의 신원은 아직 확인되지 않고 있습니다.로베르토 아렌돈도 캐럴턴 경찰서장은 '묻지 마 총기 난사'는 아닌 것으로 보고 있다며 "(총격범과 희생자들이) 사업상 관계였던 것으로 파악한다. 정확히 어떤 이유로 만난 것인지는 알지 못한다"고 설명했습니다.캐럴턴은 댈러스에서 32㎞떨어진 인구 13만 명의 도시로, 이 가운데 한국인은 4천 명가량인 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)