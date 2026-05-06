뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"삼전닉스 가고 싶다"…올해 움직임 달라졌다?

심우섭 기자
작성 2026.05.06 07:55 조회수
PIP 닫기
먼저 의대 선호 현상 때문에 영재학교 경쟁률은 최근 주춤했었는데 요즘에 분위기가 또 다르다고요?

네, 영재학교 입학생 선발은 중학교 졸업생들을 대상으로 하는데요.

오늘 한국과학영재학교를 시작으로 전국 8개 영재학교가 원서 접수에 들어갑니다.

전체 모집은 789명인데요.

그동안은 의대 진학 시 불이익을 주는 규정 때문에 지원자가 줄어들며 경쟁률도 다소 하락하는 추세였지만 올해는 분위기가 조금 달라졌습니다.

이른바 이공계 유턴 움직임이 감지되고 있기 때문입니다.

삼성전자나 SK하이닉스 같은 대기업 취업이 보장되는 반도체 계약학과의 인기가 높아지면서 영재학교에 대한 관심도 다시 커질 것이라는 예측이 나오기 때문입니다.

여기에 최상위권 대학들이 수시 비중을 유지하거나 확대하는 추세라서 수학과 과학에 특화된 영재학교 졸업생들이 입시에서 여전히 유리하다고 분석되는 점도 영향을 미치고 있습니다.

이번 영재학교 입시가 의대 열풍 속에서도 이공개로 향하는 인재들의 소신 있는 지원으로 이어질지 주목해야겠습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지