11년 만에 '어린이날 전 경기 매진'…KIA 김도영 홈런·타점 선두

▲ 김도영 시원한 홈런 스윙

KIA 타이거즈 주포 김도영이 홈런은 물론 타점 부문에서도 1위로 올라섰습니다.KIA는 5일 광주 기아챔피언스필드에서 한화 이글스와 벌인 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기에서 12-7로 완승했습니다.4번 지명타자로 출전한 김도영은 5회 비거리 130ｍ짜리 중월 솔로포를 포함해 4타수 3안타를 치고 1타점에 3득점을 곁들여 승리에 앞장섰습니다.김도영은 홈런 단독 1위(12개), 타점 공동 1위(34개)를 질주했습니다.왼쪽 허벅지 부상으로 이탈한 해럴드 카스트로의 대체 외국인 선수로 이날 1군 엔트리 등록과 함께 KIA의 5번 타자 1루수로 출전한 아데를린 로드리게스(등록명 아데를린)가 1회 데뷔 타석에서 시원한 중월 3점 홈런을 터뜨리며 강렬한 인상을 심었습니다.프로 데뷔 타석 홈런은 역대 22번째 나온 진기록입니다.2회초 노시환의 좌월 솔로 홈런으로 추격한 한화는 KIA 선발 이의리의 제구 난조 덕에 4점을 보태며 순식간에 5-3으로 역전했습니다.이의리는 2사 만루에서 연속 밀어내기 볼넷으로 3-3 동점을 허용하고 강판했고, 김태형이 강백호에게 2타점 적시타를 맞았습니다.그러나 KIA는 공수 교대 후 박재현의 적시타와 김호령의 희생플라이로 5-5 동점을 이룬 뒤 5회 박재현, 김도영의 징검다리 솔로 아치로 승기를 잡았습니다.7회 정현창의 2타점 적시타 등으로 얻은 4점은 덤이었습니다.한화는 병살타 4개로 자멸했습니다.삼성 라이온즈는 대구 홈에서 키움 히어로즈를 11-1로 대파했습니다.삼성 선발 잭 오러클린은 6이닝 동안 삼진 7개를 뽑아내며 4피안타 1실점으로 역투해 6전 7기 만에 드디어 1승(2패)을 올렸습니다.삼성도 올해 키움에 3연패 후 첫 승리를 수확했습니다.2회 양현종에게 내준 홈런이 옥에 티였습니다.1회 구자욱의 적시타 등으로 2점을 먼저 뽑은 삼성은 4-1로 앞선 5회 전병우의 솔로 홈런, 구자욱의 희생플라이, 최형우의 좌중월 스리런 아치를 묶어 5점을 추가하며 승패를 갈랐습니다.8회에는 대타 김성윤이 우월 투런포를 터뜨려 쐐기를 박았습니다.갈비뼈 부상으로 20일 이상 재활하다가 이날 1군에 올라온 구자욱은 2번 타자 좌익수로 출전해 3타수 2안타 2타점을 올리며 승리에 힘을 보탰습니다.최형우는 3타수 2안타 4타점을 올리며 통산 최다 안타를 2천625개로 늘렸습니다.수원에서는 선두 kt wiz가 5-4로 재역전승 해 롯데 자이언츠의 연승을 '4'에서 묶었습니다.kt는 2회말 샘 힐리어드가 롯데 선발 엘빈 로드리게스를 상대로 우월 솔로 홈런을 터뜨려 선취점을 뽑았습니다.롯데는 6회초 호투하던 kt 선발 소형준을 상대로 어렵게 잡은 2사 2, 3루에서 빅터 례이예스의 중전 적시타로 2-1로 역전했습니다.kt는 6회말 연속 볼넷과 야수 선택으로 엮은 무사 만루에서 유준규와 대타 이정훈이 연속 적시타를 폭발해 3득점, 4-2로 재역전했습니다.한승혁의 난조로 4-3으로 앞선 8회 1사 만루에서 구원 등판한 박영현이 희생플라이를 맞고 4-4 동점을 허용했지만, kt는 8회말 내야 안타로 출루한 김상수가 보내기 번트 때 기민한 주루로 3루를 파고든 뒤 권동진의 우월 2루타 때 홈을 밟아 결승점을 올렸습니다.전지 훈련지에서 도박장을 찾았다가 30경기 징계를 받고 돌아온 롯데 고승민은 6번 타자 2루수로 선발 출전해 2타수 1안타 1볼넷 1타점 1득점을, 경기 후반 대타로 나선 나승엽은 2타수 2안타 1타점을 기록했습니다.LG 트윈스는 전통의 어린이날 잠실 라이벌전에서 두산 베어스를 2-1로 따돌렸습니다.LG가 2회 구본혁의 내야 안타에 이은 도루와 이주헌의 좌전 안타로 선취점을 뽑자 두산은 4회 2사 후 김기연의 좌전 적시타로 경기를 원점으로 돌렸습니다.LG 라클란 웰스(5이닝 1실점), 두산 잭로그(5⅔이닝 1실점) 두 외국인 좌완 투수가 호투한 뒤 불펜 싸움에서 명암이 갈렸습니다.LG는 7회 두산 구원 김정우에게서 볼넷 2개를 얻어낸 뒤 박해민의 우전 안타로 결승점을 냈습니다.두산은 6회부터 가동된 LG 불펜에 단 2안타를 치는 데 그쳤습니다.LG 중심 타자 문보경은 4회말 안재석의 땅볼 타구를 잡다가 왼쪽 발목을 다쳐 앰뷸런스를 타고 병원에 실려 갔습니다.초음파 검사 결과 인대 손상으로 나타나 6일 자기공명영상(MRI) 등 정밀 검진을 받을 예정이라고 LG 구단은 전했습니다.인천에서는 NC 다이노스와 SSG랜더스가 연장 11회 접전에서 7-7로 비겼습니다.SSG는 4-5로 추격하던 9회말 정준재의 극적인 우선상 적시 3루타로 끝내기 기회를 잡았지만, 후속타 불발로 땅을 쳤습니다.NC는 연장 10회초 2사 후 김한별의 우중월 2타점 2루타로 다시 앞섰으나 10회말 최지훈의 안타를 잡은 좌익수 고준휘의 송구 실책으로 위기를 맞은 끝에 오태곤, 정준재에게 연속 적시타를 맞고 뼈아픈 동점을 허용했습니다.SSG는 이번에도 2사 만루 끝내기 찬스를 또 잡았지만 최정이 삼진으로 돌아서 아쉬움을 삼켰습니다.SSG는 안타 13개와 볼넷 14개를 얻고도 잔루 21개를 남겨 집중력에서 문제점을 드러냈습니다.4타점을 홀로 올린 정준재만 빛났습니다.이날 전국 5개 구장에는 10만 9천950명의 관중이 찾아 11년 만에 역대 6번째로 어린이날 5개 구장 매진을 달성했습니다.(사진=KIA 타이거즈 제공, 연합뉴스)