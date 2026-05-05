트럼프 '쿠바 제재' 확대에…중국 "강압·압박 중단해야"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석

도널드 트럼프 미국 대통령이 쿠바 정부를 겨냥해 제재를 확대하자 중국은 이를 '불법적·일방적 제재'로 규정하고 미국에 중단을 촉구했습니다.중국 외교부 대변인은 오늘(5일) 기자와의 문답 형태로 홈페이지에 올린 입장문에서 "미국이 쿠바에 대한 불법적·일방적 제재를 더 강화해 실시하는 것은 쿠바 인민의 생존권·발전권을 심각하게 침해하는 것이고, 국제 관계의 기본 준칙을 심각하게 위반한 것"이라고 밝혔습니다.대변인은 "중국은 쿠바가 국가 주권과 안보를 수호하는 것을 굳게 지지하고, 쿠바 내정에 간섭하는 것을 단호히 반대한다"면서 "미국이 쿠바에 대한 봉쇄·제재와 모든 형식의 강압·압박을 즉각 중단하기를 촉구한다"고 덧붙였습니다.앞서 트럼프 대통령은 현지시간 지난 1일 쿠바에 대한 제재를 확대하는 새 행정명령에 서명했습니다.새로운 제재는 쿠바 정부의 안보 관련 부문을 지원하거나 부패 또는 심각한 인권 침해에 가담한 개인, 단체 및 관련 기관을 대상으로 하며, 정부 당국자와 요원, 정부에 대한 지지자들도 대상에 포함됩니다.이번 행정명령은 제재 대상과 거래하거나 거래를 촉진한 제삼자까지 제재하는 이른바 '2차 제재' 규정도 담고 있습니다.중국은 중남미 '반미 벨트' 핵심인 쿠바와 긴밀한 관계를 유지하면서 미국의 대쿠바 봉쇄 해제를 꾸준히 요구해왔습니다.