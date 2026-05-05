"'셀프 공소 취소' 심각한 범죄"…정진석 사실상 컷오프?

<앵커>



국민의힘 장동혁 대표는 민주당이 주도하는 '조작 기소 의혹 특검'을 겨냥해 "셀프 공소 취소는 범죄"라며 공세를 이어갔습니다. '친윤 공천' 논란이 커진 정진석 전 의원 공천 문제에 대해선, 전체 선거에서 승리할 수 있는 공천을 하겠다고 말해, 사실상 컷오프 가능성을 내비쳤다는 해석이 나옵니다.



김형래 기자의 보도입니다.



<기자>



국민의힘 장동혁 대표는 오늘(5일) 기자간담회를 열어 '공소취소권'이 포함된 민주당의 '조작 기소 의혹 특검법'을 정조준했습니다.



이재명 대통령이 어제, 특검법에 대한 국민적 의견 수렴과 숙의를 민주당에 당부한 데 대해 장 대표는 "청와대가 급하게 내놓은 입장은 반드시 공소 취소는 하되 시간만 좀 늦춰보란 이 대통령의 명령"이라고 주장했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : '셀프 공소 취소'는 지금 하나 나중에 하나 결국 심각한 범죄입니다. 대한민국 국민들 만만하게 보다가 감옥에서 진짜 후회할 날이 올 겁니다.]



장 대표는 충남 공주부여청양 국회의원 보궐선거에 윤석열 전 대통령의 비서실장을 지낸 정진석 전 의원을 공천할 가능성과 관련해선, "당 공천관리위원회가 결정할 일"이라면서도 이런 언급을 했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 국민께서 납득하실 수 있는, 그리고 전체 선거에서 승리할 수 있도록 공천을 진행하도록 하겠습니다.]



'친윤 공천' 논란이 커지는 가운데 정 전 의원을 공천 배제할 가능성을 시사한 거란 해석을 낳았습니다.



정 전 의원은 직권남용 혐의로 재판을 받고 있습니다.



국민의힘 당헌당규는 재판에 넘겨진 경우 공천 신청 자격을 박탈하는데, 다만 당 윤리위원회가 정치 탄압 등 상당한 이유가 있다고 인정한다면 자격을 얻을 수 있습니다.



국민의힘은 모레 윤리위와 공관위를 잇따라 열어 정 전 의원 공천 문제의 결론을 낼 예정입니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 전민규)