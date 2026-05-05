"'윤 어게인 공천'으로 도발"…특검 도입에는 "당청 조율"

<앵커>



지방선거를 29일 앞두고 경기 북부를 찾은 민주당 정청래 대표가, 국민의힘이 '윤 어게인' 공천으로 국민을 도발하고 있다며 심판해 달라고 호소했습니다. 민주당이 추진하는 '조작 기소 의혹 특검'의 도입 시기 등에 대해선 청와대와 조율하겠다고 밝혔습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



민주당 정청래 대표는 오늘(5일), 경기 연천과 동두천으로 갔습니다.



북한 접경 지역이란 이유로 소외됐던 경기 북부의 성장을 위해서 민주당이 할 수 있는 일을 다 하겠다고 약속했고, 이번 선거에서 국민의힘이 내란 부역자들을 공천하고 있다면서 심판해 달라고도 외쳤습니다.



[정청래/민주당 대표 : 지금 국민의힘은 국민에게 또 다시 도발하고 있습니다. '윤 어게인' 공천을 국민들이 결코 좌시하지 않고 심판하리라 믿고.]



민주당이 추진하고 있는 '조작 기소 의혹 특검법'의 도입 시기와 절차를 당이 판단해 달라고 했던 어제 이재명 대통령의 당부엔 '당청 조율'을 전제하면서 이렇게 말했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 청와대에선 입장을 밝힌 만큼 당에서는 의원총회를 통해서, 또 당원들 뜻도 물어서 어떻게 하는 것이 좋을지 그것을 그때 판단해 보도록 하고….]



지방선거가 채 한 달도 안 남은 상황에서 이 대통령이 사실상 입법의 속도 조절을 당부한 거란 해석이 나오는 가운데, 민주당이 표심에 미칠 영향을 고려해 '공소취소권 부여' 등으로 논란이 큰 특검법 처리를 선거 뒤로 늦출 수 있단 관측이 여권에선 힘을 얻고 있습니다.



이런 가운데 민주당은 미공천 상태인 광주 광산을을 비롯한 국회의원 재보궐선거 지역구 5곳의 공천을 이르면 내일 마무리할 걸로 전해졌습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 위원양)