'비거주 장특' 축소·폐지에 서울서 찬성 56% 반대 35% [여론조사]

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 서울

조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일

조사 대상 : 서울에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 800명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 10.7%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

<앵커>이어서 부동산 정책 등에 대한 서울 지역 여론을 살펴보겠습니다. 최근 장기보유특별공제를 놓고, 정치권의 공방이 치열한데요. 비거주자에 대한 장특공제 혜택을 축소 또는 폐지하는 것에 대해 서울시민들의 의견은 찬성 56%, 반대 35%로 조사됐습니다.하정연 기자가 보도합니다.<기자>현행 장기보유특별공제 제도에선 주택 보유와 거주 기간에 따라 양도소득세의 일정 비율을 공제받는데, 실제 거주는 하지 않으면서 장기 보유한 주택에 대해선 이런 혜택을 축소하거나 폐지하는 데 대해 어떻게 생각하는지 서울 유권자들에게 물었습니다.응답자의 56%는 찬성, 35%는 반대로 나타났습니다.연령별로 보면, 30대에서 찬반이 팽팽했고, 다른 연령대에선 찬성 여론이 더 높았습니다.주택 소유별로 보면, 무주택자의 찬반은 59% 대 29%, 1주택자는 55% 대 37%, 다주택자는 54% 대 40%로 조사됐습니다.현 정부 부동산 정책에 대해선 잘하고 있다 46%, 잘못하고 있다 41%로 나타났습니다.수도권 부동산 시장 안정을 위해 가장 필요한 대책이 뭐라고 생각하는지도 물어봤는데, 양도소득세 감면과 대출 규제 완화를 통한 거래 활성화 31%, 과밀 지역 재개발 등 공급 확대 25%, 보유세 강화 18%, 주택담보대출 한도 제한 강화 13%로 조사됐습니다.'거래 활성화'를 꼽은 응답 비율은 40대 이하 연령대에선 30%대였고, 다른 연령대에선 20%대였습니다.[이찬복/여론조사기관 입소스 본부장 : 내 집 마련의 열망이 큰 40대 이하 청장년층에서 대출 규제의 완화를 바라는 여론이 상대적으로 많았습니다.]서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정돼 있는데, 이를 올해도 유지해야 한다고 생각하는지 물었더니, 응답자의 28%는 '전역 유지', 30%는 '일부 지역만 유지', 23%는 '전역 해제'란 답을 했습니다.세계문화유산인 종묘의 주변에 있는 서울 종로구 세운4구역에 대한 서울시의 재개발 사업에 대해선 찬성 40%, 반대 46%로 나타났습니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 3일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 800명의 응답을 얻었고, 응답률은 10.7%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%포인트입니다.(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 남일, 디자인 : 박태영)