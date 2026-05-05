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SBS 여론조사…부산 북갑 하정우 38% 박민식 26% 한동훈 21%

박찬범 기자
작성 2026.05.05 20:00 수정 2026.05.05 20:21 조회수
SBS가 6·3 지방선거와 함께 실시될 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 대한 여론조사를 했습니다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 다음 3명의 후보만 출마해 3자 대결을 한다면, 누구에게 투표할지 물었습니다.

0505 박찬범 여론조사1

민주당 하정우 38%, 국민의힘 박민식 26%, 무소속 한동훈 21%로 조사됐습니다.

하 후보는 박 후보와 한 후보를 오차 범위 밖에서 앞섰고, 박 후보와 한 후보의 지지율 격차는 오차 범위 안에 있습니다.

0505 박찬범 여론조사2

보수 진영 후보들의 단일화 대한 생각도 알아봤습니다.

단일화 찬성 39%, 반대 34%로 팽팽했습니다.

0505 박찬범 여론조사3

국민의힘 지지층만 놓고 보면, 찬성이 64%로 나타났습니다.

0505 박찬범 여론조사4

보수 단일화 찬성 응답자을 대상으로 누가 단일 후보로 적합하다고 보는지 물었더니, 박민식 42%, 한동훈 41%로 팽팽했습니다.

민주당 하정우 후보와 보수 단일 후보의 양자 가상대결 지지도도 알아봤습니다.


0505 박찬범 여론조사5

하정우 대 박민식의 경우, 46% 대 36%로 격차는 오차 범위를 벗어났고, 뽑을 후보가 '없다'는 17%였습니다.

0505 박찬범 여론조사6

하정우 대 한동훈이라면, 43% 대 30%로 역시 오차 범위 밖이었고, 뽑을 후보가 '없다'는 25%로 조사됐습니다.

이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 3일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 부산 북갑 유권자 503명의 응답을 얻었고, 응답률은 14.4%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±4.4%포인트입니다.

▶ SBS 재보궐선거 여론조사 설문지 보기

▶ SBS 재보궐선거 여론조사 통계표 보기
 
<조사 개요>

의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 부산 북구갑 
조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일
조사 대상 : 부산 북구갑 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본 크기 : 503명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±4.4%p)
표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출
응답률 : 14.4%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
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