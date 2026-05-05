'세계 정상 탈환' 여자 배드민턴, 금메달 걸고 금의환향

▲ 한국 여자 배드민턴 대표팀 금의환향

세계 최강의 자리를 탈환한 한국 여자 배드민턴 대표팀이 금의환향했습니다.안세영(삼성생명)을 비롯한 대표팀은 덴마크 호르센스에서 열린 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵)를 마치고 오늘(5일) 인천국제공항을 통해 귀국했습니다.한국은 지난 3일 열린 결승전에서 압도적인 전력을 자랑하는 중국을 3-1로 물리치고 정상에 올랐습니다.2010년과 2022년에 이은 역대 세 번째 우승입니다.이번 대회에서 한국은 단·복식의 조화로운 전력을 과시했습니다.'에이스' 안세영과 더불어 김가은(삼성생명·세계랭킹 18위), 심유진(인천국제공항·20위) 등 단식 주자들이 제 몫을 다했습니다.복식에서도 세계 3위 이소희(인천국제공항)-백하나(MG새마을금고) 조와 정나은(화순군청)-이연우(삼성생명) 조가 든든하게 뒤를 받쳤습니다.여자 대표팀은 조별리그 스페인, 불가리아, 태국전에서 치른 15경기를 모두 승리하는 완벽한 경기력을 선보였습니다.이어진 토너먼트에서도 매 라운드를 3-1로 장식하며 기세를 올린 한국은 결승에서 중국의 핵심 전력을 차례로 무너뜨렸습니다.단식 세계 2위 왕즈이와 4위 천위페이, 여자복식 지아이판-장수셴 조를 상대로 거둔 승리라는 점에서 오는 9월 아시안게임을 앞두고 확실한 자신감을 얻게 됐습니다.안세영은 귀국 현장에서 "단체전은 나 혼자 잘한다고 되는 게 아니기에 이번 우승이 훨씬 더 기쁘다"며 소감을 밝혔습니다.이어 "대표팀 구성원으로서 단체전 우승을 이뤘다는 사실이 영광스럽고, 개인전보다 더 큰 의미로 다가온다"고 덧붙였습니다.한편 남자 대표팀은 조별리그에서 3위에 그치며 아쉽게 탈락했으나, 여자 대표팀이 올해 초 아시아단체선수권 사상 첫 우승에 이어 우버컵까지 제패하며 한국 배드민턴의 저력을 다시 한번 입증했습니다.(사진=대한배드민턴협회 제공, 연합뉴스)