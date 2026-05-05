여고생 살해 피의자 "자살 고민하다 범행 결심" 경찰에 진술

▲ 5일 오전 광주 광산구 월계동 한 도로에서 살인 혐의 등을 받는 20대 피의자 장 모 씨를 경찰이 긴급체포하고 있다.

심야 광주 도심 거리에서 여고생을 살해하고 남고생에게 흉기를 휘두른 20대 남성이 자신의 범행 동기에 대해 별다른 목적이 없었다고 경찰에 밝힌 것으로 알려졌습니다.광주 광산경찰서에 따르면 살인과 살인미수 혐의로 오늘(5일) 오전 체포된 24살 장 모 씨는 "전혀 모르는 사이인 피해자가 지나가는 것을 보고 범행했다"고 진술했습니다.장 씨는 광산경찰서에 압송된 이후 초기 조사에서 "자살을 고민하던 중 범행을 결심했다"고 주장했으며, 자살 시도 이유나 그 외 다른 범행 동기 등에 대해서는 알려지지 않고 있습니다.경찰은 피해 학생들과 장 씨가 서로 모르는 사이인 만큼 이번 사건을 이상동기 범죄, 이른바 '묻지마 범죄' 유형으로 보고 있습니다.또, 장 씨의 진술을 토대로 범행 동기를 규명하는 데 주력하고 있으며 프로파일러 면담, 휴대전화 포렌식 등을 통해 정확한 사건 실체를 파악할 방침입니다.장 씨는 오늘 새벽 0시 10분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년생 17살 A 양을 흉기로 찔러 살해하고, 고교 2학년 17살 B 군에게도 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있습니다.경찰의 초기 수사 내용을 종합하면, 광주 광산구 원룸촌에 거주하고 있는 장 씨는 사건 현장에 자신의 차를 세우고 범행 대상을 찾던 중, 혼자 귀가하던 A 양을 발견하고 1차 범행을 저질렀습니다.우연히 주변을 지나던 B 군은 여성의 비명이 들리자 도움을 주기 위해 사건 현장에 다가갔다가 장 씨의 2차 범행의 피해자가 됐습니다.습격당한 직후 B 군은 현장에서 몸을 피했고, 장 씨는 그런 B 군을 한동안 뒤쫓다가 도주한 것으로 전해졌습니다.범행 후 승용차와 택시를 갈아타며 도망친 장 씨는 사건 약 11시간 만인 오전 11시 20분쯤 사건 현장에서 멀지 않은 주거지 앞 거리에서 검거됐습니다.장 씨는 다른 범죄로 경찰에 신고됐거나 처벌받은 이력은 없는 것으로 전해졌습니다.경찰은 장 씨에 대해 구속영장을 신청할 계획입니다.(사진=연합뉴스)