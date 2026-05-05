국내 가상자산 보유 금액 1년 새 반토막…스테이블코인은 늘어

국내 투자자의 가상자산 보유 금액과 거래 대금이 1년여 사이 절반 수준으로 줄어든 것으로 나타났습니다.



이 기간 가상자산 거래소의 원화 예치금 규모도 줄었지만, 스테이블코인 보유 금액은 두 배 이상으로 늘어 눈길을 끌었습니다.



한국은행이 국회 재정경제기획위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원에게 5일 제출한 자료에 따르면 올해 2월 말 기준 국내 가상자산 보유 금액은 60조 6천억 원으로 집계됐습니다.



이는 국내 5대 가상자산 거래소에 계정을 가진 투자자들이 보유한 가상자산 가격을 월말 시가 기준으로 합산한 수칩니다.



가상자산 보유 금액은 2024년 8월 말 50조 6천억 원에서 꾸준히 상승해 지난해 말 121조 8천억 원으로 정점을 찍었다가 올해 2월 말 절반 이하로 줄었습니다.



하루 평균 가상자산 거래 대금 역시 2024년 8월 말 2조 7천억 원에서 같은 해 12월 말 17조 1천억 원까지 늘었습니다.



그러나 올해 2월 말에는 4조 5천억 원 수준에 그쳤습니다.



가상자산 거래소의 투자 대기 자금으로 여겨지는 원화 예치금은 2024년 12월 말 10조 7천억 원 수준이었으나 올해 2월 말 기준으로는 7조 8천억 원으로 줄었습니다.



반면, 스테이블코인 보유 금액은 2024년 7월 말 885억 원에서 점차 늘어나 지난해 12월 말 8천723억 원으로 정점을 찍었습니다.



올해 2월 말 기준으로는 6천71억 원으로 지난 연말에 비해 다소 줄었으나 비교적 큰 규모를 유지하고 있습니다.



국내에서 가상자산 보유 금액과 거래 대금이 줄어든 것은 국내외 증시 활황과 더불어 가상자산 시장의 약세, 전반적인 평가 가치 하락 때문이라는 분석이 나옵니다.



반면 스테이블코인은 고환율에 따른 달러 기반 투자 자산 수요 확대와 스테이블코인에 대한 관심도 상승에 기반해 보유량이 확대된 걸로 분석됩니다.



(사진=스테이블코인 디지털자산 업계 제공, 연합뉴스)