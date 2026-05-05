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지난달 부모가 자녀에게 가장 많이 선물한 국내 주식은 삼성전자

권애리 기자
작성 2026.05.05 15:56 조회수
지난달 부모가 자녀에게 가장 많이 선물한 국내 주식은 삼성전자
4월에 부모가 미성년 자녀에게 가장 많이 선물한 국내 주식은 삼성전자로 나타났습니다.

전체 주식 선물의 절반 이상이 삼성전자로 쏠린 모습이었습니다.

KB증권이 어린이날인 5일 자사 고객이 '주식 선물하기' 서비스를 통해 만 18세 이하 미성년 자녀에게 선물한 종목을 분석한 결과 거래 건수 기준 삼성전자가 1위를 차지했습니다.

주식 선물하기 서비스란 증권사 홈트레이딩시스템이나 모바일트레이딩시스템을 통해 주식을 선물할 수 있는 서비습니다.

보유 중인 주식을 선택한 후 수신인의 이름과 휴대전화 번호를 입력하면 선물할 수 있습니다.

삼성전자 선물 건수는 같은 기간 KB증권 고객 중 미성년자 대상 국내 주식 선물 건수의 56.3%에 달했습니다.

AI 수요 급증에 따른 메모리 가격 상승에 삼성전자의 실적 개선 기대감이 커진 점이 영향을 준 것으로 분석됩니다.

특히 다른 대형 반도체주 대비 한 주당 가격이 저렴해 선물 부담이 적은 점도 매수세를 자극한 것으로 풀이됩니다.

부모들이 많이 선물한 주식 두 번째는 기아로, 미성년자 국내 주식 선물 건수의 6.5%가 몰렸습니다.

글로벌 신차 수요 감소 추세 속에서도 양호한 판매량를 기록한 데다, 원/달러 환율 급등의 수혜, 로보틱스 모멘텀 등이 기대된 영향으로 분석됩니다.

카카오, HLB, 에코프로비엠 등이 그 뒤를 차례로 이었습니다.

국내 또다른 반도체 대장주인 SK하이닉스 선물 비중은 1%대에 그쳤습니다.

현재 1주당 가격이 140만 원을 넘어선 점이 영향을 준 것으로 분석됩니다.

이런 가운데 부모들이 미성년 자녀에게 많이 선물한 상위 10개 국내 종목의 지난달 수익률은 모두 양(+)의 수익률을 기록했습니다.

다만 코스피 지수 대비 성과는 종목별로 엇갈렸습니다.

SK하이닉스, POSCO 홀딩스, 삼서전자는 월간 코스피 수익률이엇던 30.6%를 웃돈 반면, 덕산테코피아, DS단석, HLB, 기아, 네이버 등은 이를 밑돌았습니다.
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