이 대통령 "1년 365일이 어린이날처럼 느껴지는 사회 만들 것"

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 어린이날 초청 행사 참석자들과 간담회를 마친 뒤 청와대 본관을 나서고 있다.

이재명 대통령은 어린이날인 5일 "1년 365일이 매일 어린이날처럼 느껴질 수 있는 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 페이스북에 게시한 '104번째 어린이날을 맞이하며'라는 제목의 글에서 이같이 전했습니다.이 대통령은 "지금 각자의 자리에서 어엿한 어른의 모습으로 살아가고 있지만 한때 우리는 모두 누군가의 보살핌 속에 세상을 배워가던 어린이였다"며 "작은 것 하나에도 설레고 들뜨며 사소한 일에도 울고 웃었다"고 돌아봤습니다.이어 "세상의 모든 것이 낯설지만 그래서 더 새롭고 신기했다"며 "무엇이든 될 수 있고 무엇이든 할 수 있다고 믿으며 한계보다 가능성을 먼저 바라보는 날들이었다"고 떠올렸습니다.이 대통령은 "돌이켜보면 어린이는 어른보다 조금 더 시간이 필요할 뿐 결코 부족하거나 미숙한 존재가 아니었다"라며 "저마다의 속도로 배우고 성장하며, 자신만의 방식으로 세상을 이해해 나가는 온전한 한 사람이다"라고 설명했습니다.그러면서 "우리가 아이들을 어떻게 바라보고, 어떻게 대하느냐에 따라 참 많은 것이 달라질 것"이라며 "따뜻한 시선으로 지켜보며 충분히 기다려준다면 아이들은 훗날 더 넓은 마음과 깊은 배려를 지닌 어른으로 성장할 것"이라고 강조했습니다.이 대통령은 "저 역시 어린이를 단지 보호의 대상이나 귀여운 존재로만 여기지 않고, 존엄과 인격을 지닌 한 사람으로 존중하겠다고 다짐한다"며 "어린이의 품위를 지켜주는 품위 있는 어른이 되기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 약속했습니다.이어 "대한민국의 미래인 우리 아이들이 늘 건강하기만을 온 마음으로 기원한다"고 적었습니다.이 대통령은 인스타그램에 어린이들이 그동안 보내온 'SNS 쪽지'에 대해 답변하는 내용의 영상도 공개했습니다.이 대통령은 '제발 소풍을 가게 해달라. 수학여행과 체험학습도 가지 못해 억울하다'는 한 어린이의 메시지에 "소풍도 수학여행도 가야 되는데 선생님들이 매우 힘든 것 같다"며 "친구들도, 선생님들도 부담 없이 안전하게 다닐 수 있도록 우리가 잘 준비하겠다"고 약속했습니다.그러면서 "고민이 있으면 쪽지와 댓글을 언제든 보내주세요. 사랑합니다"라고 말하고 '손하트'를 해 보이기도 했습니다.(사진=연합뉴스)