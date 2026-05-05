SBS 여론조사…현 정부 부동산 정책 평가는?

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 서울

조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일

조사 대상 : 서울에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 800명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 10.7%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

SBS가 6·3 지방선거를 한 달 앞두고 부동산 정책 등 경제 현안에 대한 서울 지역 여론을 조사했습니다.서울 유권자를 상대로 장기보유특별공제 개편에 대한 의견을 물었습니다.현 정부 부동산 정책을 어떻게 평가하는지도 알아봤습니다.또, 수도권 부동산 시장 안정을 위해 가장 필요한 대책이 무엇이라고 생각하는지 등도 조사했습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과를 전해드립니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 3일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 800명의 응답을 얻었고, 응답률은 10.7%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%포인트입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.