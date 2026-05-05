SBS 여론조사…현 정부 부동산 정책 평가는?

서울 유권자를 상대로 장기보유특별공제 개편에 대한 의견을 물었습니다.
현 정부 부동산 정책을 어떻게 평가하는지도 알아봤습니다.
또, 수도권 부동산 시장 안정을 위해 가장 필요한 대책이 무엇이라고 생각하는지 등도 조사했습니다.
잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과를 전해드립니다.
이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 3일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사로 서울 유권자 800명의 응답을 얻었고, 응답률은 10.7%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%포인트입니다.
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
▶ SBS 지방선거 여론조사 설문지 보기
<조사 개요>
의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 서울
조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일
조사 대상 : 서울에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본 크기 : 800명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p)
표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출
응답률 : 10.7%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
댓글