SBS 여론조사…부산 북갑 국회의원 보궐선거 지지도는?

▲ (왼쪽부터) 민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 후보

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 부산 북구갑

조사 일시 : 2026년 5월 1일~3일

조사 대상 : 부산 북구갑 선거구에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 503명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±4.4%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 14.4%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

SBS가 6·3 지방선거와 함께 실시될 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 대한 여론조사를 했습니다.보궐선거에 민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 후보 등 세 명이 출마한다면 누구에게 투표할 것인지 물었습니다.보수 진영 후보들의 단일화에 대한 생각도 알아봤고, 단일화에 찬성한다면 국민의힘 박민식 후보와 무소속 한동훈 후보 가운데 누가 단일 후보로 적합하다고 보는지에 대해서도 조사했습니다.양자 가상대결 지지도도 알아봤습니다.민주당 하정우 후보가 국민의힘 박민식 후보 혹은 무소속 한동훈 후보와 양자 대결을 한다면 누구에게 투표할지 물었습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해드립니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 1일부터 3일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사를 통해 부산 북구갑 유권자 503명의 응답을 얻었고, 응답률은 14.4%였으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±4.4%포인트입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.