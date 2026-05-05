이란 사태 장기화에 곡물값 다시 들썩…글로벌 식량 위기 공포

▲ 인도의 한 옥수수 농장에서 비료를 뿌리는 소녀들의 모습

호르무즈 봉쇄가 장기화 조짐을 보이면서 한때 안정되는 듯 하던 국제 곡물 가격이 또다시 들썩이고 있습니다.시카고상품거래소(CBOT)에서 5월 인도분 대두 선물 가격은 이달 1일 종가 기준으로 부셸(약 28.123㎏)당 1천187.75센트를 기록했습니다.이란 전쟁 전까지 부셸당 1천150센트 전후에 거래되던 대두 선물은 3월 12일에는 장중 1천223.25센트까지 올라 보름 만에 6% 넘게 치솟는 모습을 보였습니다.이후 지난달 8일 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의한 뒤로는 1천160∼1천170센트 선 근방을 오갔지만, 시장의 기대처럼 빠른 종전이 이뤄지지 못한 채 양측의 신경전이 격화하자 지난주부터 다시 상승세가 나오기 시작했습니다.이런 분위기는 다른 주요 곡물도 마찬가집니다.CBOT에서 5월 인도분 소맥 선물은 지난 1일 부셸당 624.5센트에 거래를 마쳤는데 이는 전쟁 전보다 10% 이상 오른 가격입니다.4월 한때 부셸당 567.5센트까지 내렸지만 미국과 이란의 2차 종전 협상이 불발되고 국제 유가가 상승세를 이어가자 최근 들어 강세가 두드러지고 있습니다.5월 인도분 옥수수 선물 가격도 1일 종가 기준 부셸당 468.25센트로 전쟁이 한창이던 3월 23일 기록한 올해 최고치, 473.75센트에 바짝 다가섰습니다.호르무즈 봉쇄로 핵심 비료 공급에 차질이 빚어지고 있는 탓이 큰 걸로 풀이됩니다.중동은 질소와 요소 등 핵심 비료 원료의 주 생산지이며, 이번 전쟁 전까지 전 세계에서 해상으로 운송되는 비료 원료의 약 3분의 1이 호르무즈 해협을 지났습니다.요소와 암모니아, 칼륨, 유황 등의 가격이 큰 폭으로 치솟고 그나마도 공급이 원활하지 않은 까닭에 중동산 비료 의존도가 높았던 국가들은 식량안보에 심각한 우려가 제기되는 실정입니다.전체 노동 인구의 절반이 농업에 종사하는 인도는 비료를 대거 수입하고 자국 내 비료 기업들에 보상금을 제공하는 등 대책을 강구하고 있습니다.세계 최대 황산 수출국인 중국은 자국 황산 생산업체들에 이달부터 수출을 중단하라고 지난달 통보한 것으로 알려졌습니다.글로벌 식량 위기 우려가 제기되는 가운데, 미국과 이란의 교전이 재개되면서 국제 곡물 가격의 고공 행진은 앞으로도 상당 기간 지속될 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)