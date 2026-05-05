"검사 접대비 필요해"…거짓말로 의뢰인들 등친 변호사 징역 1년

▲ 변호사 배지 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

의뢰인들을 속여 접대비와 합의금 명목으로 수천만 원을 받아 가로챈 50대 변호사가 실형을 선고받았습니다.인천지법 형사1단독 이창경 판사는 사기 혐의로 기소된 53세 변호사 A 씨에게 징역 1년을 선고했다고 5일 밝혔습니다.A 씨는 2023년 8월 폭행·재물손괴 사건 현행범으로 체포됐다가 석방된 의뢰인 B 씨를 속여 600만 원을 받아 가로챈 혐의 등으로 기소됐습니다.그는 "상황이 좋지 않아 구속영장이 청구될 수도 있는데 모 지청 부장검사가 내 친구"라며 "수임료를 추가로 보내주면 부장검사와 함께 식사를 하며 변론하겠다"고 거짓말을 했습니다.이어 "부장검사가 오늘 유흥주점에 가자고 하는데 접대비가 필요하다"며 재차 돈을 요구하기도 했습니다.A 씨는 2024년 3, 4월에도 인천시 미추홀구 사무실에서 다른 의뢰인의 아버지 C 씨를 속여 합의금 명목으로 8번에 걸쳐 3천600만 원을 받아 가로챈 혐의도 받았습니다.그는 "아들을 무료 변론해줄 테니 합의금을 보내달라"며 "피해자들에게 합의금이 마련된 사실을 확인시켜주는 용도로 합의 시점에 다시 돌려주겠다"고 C씨를 속였습니다.그러나 A 씨는 이미 고액의 빚을 진 상황이어서 C 씨에게 돈을 돌려줄 수 없었던 것으로 조사됐습니다.이 판사는 "변호사로서 지위를 이용해 의뢰인을 대상으로 저지른 사기 범죄라는 점에서 죄질이 매우 좋지 않으며, 피해가 전혀 회복되지 않았고 회복을 위한 노력도 찾아볼 수 없다"면서도 "동종 전과나 벌금형을 넘는 전과가 없고 한 피해자에 대한 사기 피해액이 600만 원에 불과하다"고 징역 1년 양형 이유를 밝혔습니다.