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정청래 "국힘, 윤어게인 공천으로 국민 도발…천인공노할 일"

하정연 기자
작성 2026.05.05 14:21 조회수
정청래 "국힘, 윤어게인 공천으로 국민 도발…천인공노할 일"
▲ 더불어민주당 정청래 대표가 5일 오전 구석기 축제가 열리고 있는 경기도 연천군 선사유적지에서 교통정리 현장 체험을 하고 있다.

민주당 정청래 대표는 오늘(5일) 국민의힘의 6·3 지방선거 및 국회의원 재보선 공천과 관련, "내란에 부역했던 자들을 공천하며 국민을 또다시 도발하고 있다"고 비판했습니다.

정 대표는 이날 경기 연천 '구석기 축제'에서 기자들과 만나 "천인공노할 일입니다. 국민들은 '윤어게인' 공천을 좌시하지 않고 심판할 것으로 믿는다"며 이같이 말했습니다.

정 대표는 "민주당도 윤어게인 공천을 강력히 규탄하고 심판하는 행동에 들어가겠다"고 덧붙였습니다.

그는 "국민의힘은 내란을 반성하지 않고 적반하장으로 민주당과 이재명 대통령을 색깔론으로 공격한다"며 "낡은 수법을 계속 쓰고 있지만 국민들이 다 알아서 심판할 것"이라고 강조했습니다.

정 대표는 자당 재보선 공천 문제에는 "막바지 공천 작업을 하고 있고 내일쯤 결과를 발표할 예정"이라면서 "민주당의 승리를 위해 낮고 겸손한 자세로 국민들을 만나겠다"고 밝혔습니다.

이날 정 대표는 경기 북부에서 수도권 표심을 공략했습니다.

경기 북부는 수도권에서 비교적 민주당 지지세가 약한 곳으로 평가받습니다.

정 대표는 현장 교통정리 작업을 체험하고, 축제 현장을 둘러보며 지지를 호소했습니다.

정 대표는 기자들에게 "북부 접경 지역인 연천에도 민주당이 승리의 깃발을 꽂을 때가 됐다"며 "이것이 지금의 시대정신이 아닐까 생각합니다. 지금 부는 바람이 파란 바람이기를 바란다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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