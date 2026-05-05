정청래 "국힘, 윤어게인 공천으로 국민 도발…천인공노할 일"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 5일 오전 구석기 축제가 열리고 있는 경기도 연천군 선사유적지에서 교통정리 현장 체험을 하고 있다.

민주당 정청래 대표는 오늘(5일) 국민의힘의 6·3 지방선거 및 국회의원 재보선 공천과 관련, "내란에 부역했던 자들을 공천하며 국민을 또다시 도발하고 있다"고 비판했습니다.정 대표는 이날 경기 연천 '구석기 축제'에서 기자들과 만나 "천인공노할 일입니다. 국민들은 '윤어게인' 공천을 좌시하지 않고 심판할 것으로 믿는다"며 이같이 말했습니다.정 대표는 "민주당도 윤어게인 공천을 강력히 규탄하고 심판하는 행동에 들어가겠다"고 덧붙였습니다.그는 "국민의힘은 내란을 반성하지 않고 적반하장으로 민주당과 이재명 대통령을 색깔론으로 공격한다"며 "낡은 수법을 계속 쓰고 있지만 국민들이 다 알아서 심판할 것"이라고 강조했습니다.정 대표는 자당 재보선 공천 문제에는 "막바지 공천 작업을 하고 있고 내일쯤 결과를 발표할 예정"이라면서 "민주당의 승리를 위해 낮고 겸손한 자세로 국민들을 만나겠다"고 밝혔습니다.이날 정 대표는 경기 북부에서 수도권 표심을 공략했습니다.경기 북부는 수도권에서 비교적 민주당 지지세가 약한 곳으로 평가받습니다.정 대표는 현장 교통정리 작업을 체험하고, 축제 현장을 둘러보며 지지를 호소했습니다.정 대표는 기자들에게 "북부 접경 지역인 연천에도 민주당이 승리의 깃발을 꽂을 때가 됐다"며 "이것이 지금의 시대정신이 아닐까 생각합니다. 지금 부는 바람이 파란 바람이기를 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)